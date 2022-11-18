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Плату за ремонт дорог могут включить в стоимость топлива в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Плату за ремонт дорог могут включить в стоимость топлива в Казахстане
Фото из открытых источников
Содержание автомобильных дорог страны требует значительного финансирования, которое планируется получать в том числе за счет горюче-смазочных материалов (ГСМ). О том, как это может повлиять на стоимость топлива, рассказал сайт Kolesa.kz.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) разработало проект Концепции транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.

Этот документ включает в себя планы по развитию дорожной инфраструктуры страны. А вопрос финансирования этих целей будет поэтапно переходить к полному возмещению расходов за счет платности дорог первой и второй категорий.

Также в документе указано, что "будет проработан подход, основанный на взимании платы за пользование дорожной инфраструктурой через стоимость ГСМ для автотранспорта". Для уточнения этого пункта авторы источника обратились к представителям ведомства.

Подорожает ли топливо

В МИИР РК им объяснили, что это не затрагивает вопрос включения транспортного налога в стоимость бензина и других видов топлива. Но будет применяться специальный сбор на строительство и ремонт дорог.

При этом отмечается, что в результате стоимость топлива значительно не изменится, но в то же время удастся добиться более качественного обслуживания и строительства трасс.

"В специализированный дорожной фонд предлагается направлять часть акциза на бензин и дизель либо ввести дополнительный сбор в структуру стоимости ГСМ на уровне, не превышающем 0,5-1% от текущей стоимости топлива.

Таким образом, какого-либо ощутимого повышения цены бензина или дизеля не произойдет", – указывается в сообщении Kolesa.kz. Терминал въезда на платную дорогу Платная дорога.

При этом в МИИР считают, что полученные таким образом доходы будут использоваться непосредственно для повышения качества дорог и их обслуживание. Также с помощью этих средств будет спонсировано:

- строительство скоростных автомагистралей;
- развитие объектов придорожного сервиса;
- развитие инфраструктуры для электромобилей (зарядных станций) и так далее.

Стоимость бензина в Казахстане

Между тем цены на бензин на автозаправочных станциях страны считаются одними из самых низких не только в СНГ, но и в мире. Так, ранее сообщалось о том, что дешевле чем у нас, топливо продается только в Азербайджане и Туркменистане.

При этом из-за некоторых ограничительных мер за 2022 год сильно подорожал только бензин марки АИ-98. Другие марки топлива местами даже незначительно дешевели – на 0,1-0,2% ежемесячно.

Но АИ-92 за три квартала все же стал дороже на 3,5% в среднем по стране. Среди регионов с наиболее высокими ценами на данную марку бензина в сентябре оказались:

- Петропавловск – 184 тенге за литр;
- Астана, Жезказган и Костанай – по 182 тенге за литр.

Актуальные данные за октябрь пока еще не были опубликованы.


Источник: nur.kz
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