Как нужно спать, чтобы похудеть, рассказал терапевт

Давно не секрет, что недосып может мешать похудению - даже если были подключены спорт и диета. Терапевт поделился советами, как правильно спать, чтобы становиться стройнее, передает Tengri LifeStyle со ссылкой на Doctorpiter.ru.



Как отмечает терапевт Тимур Асанов, многие знают, что для нормального функционирования организма оптимальная продолжительность сна - восемь часов.



"Однако нередко забывают о том, что эти часы должны быть в строго определенное время. Так, засыпать нужно не позднее 22:00. Именно с этого часа начинает вырабатываться гормон сна - мелатонин, который так важен для здорового метаболизма", - рассказал эксперт Асанов.



Врач также подчеркивает, что если вы хотите худеть во время ночного сна, то ложиться спать нужно в одно и то же время, даже в выходные.



Эксперт не рекомендует отсыпаться на выходных, жертвуя сном в рабочие будни. Длительность сна должна составлять не более 8 часов, если вы хотите худеть и чувствовать себя полным энергии.



Тимур Асанов добавляет, что важна и поза, в которой человек спит. По его словам, оптимальная – лежа на спине.



"Такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона", - отмечает врач.



Терапевт поделился и другими советами: тщательно проветрить спальню, постараться не "зависать" в гаджетах перед сном, а окна закрывать плотными шторами. Кроме того, Асанов напоминает, что, если вы испытываете проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу.