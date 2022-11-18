Почки украли у женщины во время операции

В Индии женщина, обратившаяся в частную клинику для хирургического удаления матки, очнувшись после процедуры, обнаружила, что у нее отсутствуют обе почки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Oddity Central.
Еще в сентябре 38-летняя Сунита Деви, жительница района Музаффарпур в Бихаре, обратилась в частную клинику в Бариярпуре, чтобы ей удалили матку хирургическим путем. После операции пациентку выписали, но ее здоровье начало стремительно ухудшаться. Женщину доставили в Медицинский колледж и больницу Шри Кришны (SKMCH) в Музаффарпуре. При осмотре врачи обнаружили, что у нее отсутствуют обе почки, и сообщили ее родным, что без диализа женщина не выживет.
Теперь Сунита, мать троих детей, вынуждена ежедневно получать диализ. Состояние ее оценивается как критическое. Чтобы остаться в живых, женщине необходима трансплантация почки. Ситуация осложняется тем, что списки на подобную операцию длинные и индианка может не дождаться своей очереди.
Деви обратилась к правительству Индии с просьбой заставить сомнительных врачей заплатить за то, что они с ней сделали.
"Я призываю правительство немедленно арестовать обвиняемого врача, который удалил мне обе почки. Его почки должны быть переданы мне для трансплантации, чтобы я могла выжить", - сказала она.
После инцидента полиция начала следствие. Выяснилось, что частная клиника, куда изначально обратилась Деви, не имеет регистрации, а квалификация врачей поддельная. Более того, врачи, которые делали женщине операцию, подались в бега. Однако, как сообщают правоохранительные органы, одного из преступных медиков удалось задержать.
Ранее астанчанка, прошедшая трансплантацию, зарегистрировала себя посмертным донором. Девушка наглядно продемонстрировала, что в Казахстане нельзя незаконно включить в список посмертных доноров.
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