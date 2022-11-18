«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 476.44 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почки украли у женщины во время операции

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 21:37
Почки украли у женщины во время операции
Фото из открытых источников
В Индии женщина, обратившаяся в частную клинику для хирургического удаления матки, очнувшись после процедуры, обнаружила, что у нее отсутствуют обе почки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Oddity Central.

Еще в сентябре 38-летняя Сунита Деви, жительница района Музаффарпур в Бихаре, обратилась в частную клинику в Бариярпуре, чтобы ей удалили матку хирургическим путем. После операции пациентку выписали, но ее здоровье начало стремительно ухудшаться. Женщину доставили в Медицинский колледж и больницу Шри Кришны (SKMCH) в Музаффарпуре. При осмотре врачи обнаружили, что у нее отсутствуют обе почки, и сообщили ее родным, что без диализа женщина не выживет.

Теперь Сунита, мать троих детей, вынуждена ежедневно получать диализ. Состояние ее оценивается как критическое. Чтобы остаться в живых, женщине необходима трансплантация почки. Ситуация осложняется тем, что списки на подобную операцию длинные и индианка может не дождаться своей очереди.

Деви обратилась к правительству Индии с просьбой заставить сомнительных врачей заплатить за то, что они с ней сделали.

"Я призываю правительство немедленно арестовать обвиняемого врача, который удалил мне обе почки. Его почки должны быть переданы мне для трансплантации, чтобы я могла выжить", - сказала она.

После инцидента полиция начала следствие. Выяснилось, что частная клиника, куда изначально обратилась Деви, не имеет регистрации, а квалификация врачей поддельная. Более того, врачи, которые делали женщине операцию, подались в бега. Однако, как сообщают правоохранительные органы, одного из преступных медиков удалось задержать.

Ранее астанчанка, прошедшая трансплантацию, зарегистрировала себя посмертным донором. Девушка наглядно продемонстрировала, что в Казахстане нельзя незаконно включить в список посмертных доноров.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика