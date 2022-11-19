В Казахстане наступил день тишины

19 ноября объявлено днем тишины в преддверии внеочередных выборов президента Казахстана. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает Tengrinews.kz.



Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, 18 ноября прошел последний день предвыборной агитации.



"Предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. 19 ноября - день тишины. Любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, в день тишины запрещена, и за нее законодательством предусмотрена ответственность", - сообщил Абдиров во время заседания ЦИК.



Любая агитационная деятельность в этот день влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.



20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента страны.