В Казахстане наступил день тишины

19 ноября объявлено днем тишины в преддверии внеочередных выборов президента Казахстана. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает Tengrinews.kz.
Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, 18 ноября прошел последний день предвыборной агитации.
"Предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. 19 ноября - день тишины. Любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, в день тишины запрещена, и за нее законодательством предусмотрена ответственность", - сообщил Абдиров во время заседания ЦИК.
Любая агитационная деятельность в этот день влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.
20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента страны.
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