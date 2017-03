Топ-5 технологий, которые вас точно удивят

Скоро можно будет делать селфи с умершими, есть дронов и управлять роботами силой мысли



Все сложнее становится предсказать вектор развития технологий. Ученые уже научили искусственный интеллект зарабатывать на бирже и дали возможность сразу трем людям быть родителями одного ребенка. Они выращивают мясо в лабораториях, создают химер и редактируют человеческий геном. Какими еще разработками они готовы нас удивить?



Приложение для селфи с умершими



На Международном мобильном конгрессе (MWC), который недавно прошел в Барселоне, было представлено приложение для селфи с любыми личностями, даже если их уже нет в живых. Его разработала корейская компания ELROIS. Приложение позволяет отсканировать любого человека, перевести копию в 3D и превратить в аватар. После сканирования с виртуальной копией человека можно делать селфи. Как сообщает компания, «аватарами могут быть члены семьи, друзья и даже звезды». Авторы проекта рассказали, что таким образом хотели помочь родным легче пережить потерю близкого человека. При этом создатели утверждают, что 3D аватар не создаёт ложных воспоминаний об усопшем.



Съедобные дроны для борьбы с голодом



Британский стартап Windhorse Aerospace разрабатывает прототип съедобного дрона, который мог бы доставлять еду в те регионы, где люди сталкиваются с нехваткой еды, сообщает Financial Times. Части внешней оболочки дрона могут быть выполнены из различных продуктов, начиная от медовых сот и заканчивая прессованными овощами.



Размах крыльев самой большой модели достигает 2,7 метров. По словам основателя и президента компании Windhorse Aerospace Нигеля Гиффорда, один дрон стоимостью 225−250 фунтов с полной загрузкой может накормить до 100 человек на один день, а радиус точности доставки составляет примерно 7 метров. Гиффорд говорит, что дроны Pouncer могут начать доставлять продовольствие в Южный Судан, Сомали, Йемен и северо-восточную часть Нигерии уже к концу этого года. Первые тесты прототипа намечены на апрель.



Определение продолжительности жизни по слюне



Американская компания GWG Life занимается предсказанием продолжительности жизни по ДНК клиента, для анализов достаточно слюны. Авторы говорят, что пока результаты получаются еще не очень точными, но исследования уже заинтересовали научное сообщество.



Как пишет Hightech.fm со ссылкой на The NextWeb, в основе метода лежит механизм «эпигенетических часов» (определяет степень химического изменения ДНК, вызванного старением организма), открытый в 2013 году. Ученые при помощи этих «часов» устанавливают так называемый биологический возраст организма человека, сравнивают его с календарным и вычисляют примерный срок наступления смерти. Хоть пока результаты такого предсказания весьма ненадежны, подобные исследования уже заинтересовали научное сообщество.



Умные татуировки с электродами



Умные татуировки в ближайшие годы могут стать популярным трендом в сфере IT. Компания Chaotic Moon разрабатывает проект умных татуировок с электродами под названием Tech Tats. Сначала в месте будущей татуировки устанавливаются микроконтроллер и несколько светодиодов-индикаторов. Затем поверх этого наносится слой электропроводящей краски, а данные передаются на любое электронное устройство с помощью беспроводных технологий. При этом форма, размер и цвет рисунка могут быть самыми разнообразными. Сейчас Tech Tats способны проводить измерение давления человека, а также температуру его тела, но представители фирмы Chaotic Moon планируют в будущем значительно расширить функциональность своего изобретения. Программисты компании планируют снабдить татуировки функциями распознавания разнообразных состояний организма: стресс, страх, частота сердцебиения и так далее. Разработчики Tech Tats называют свое изобретение «модным и полезным аксессуаром» и надеются, что в будущем подобные татуировки смогут частично заменить смартфоны, помогая отслеживать местоположение потерявшихся маленьких детей, использоваться в качестве элементов управления различными девайсами и даже в качестве микрофона при нанесении на горло человека.



Контроль за роботами силой мысли



Годами ученые пытались создать роботов, которыми можно управлять мозговыми сигналами, и только сейчас это становится реальностью. Роботами можно будет управлять мысленно оценивая каждое их действие, пишет Digital Trends. Причем этот процесс не будет требовать серьезной концентрации или мышления в какой-то специальной форме. «Проблема в том, что для понимания между человеком и роботом, человек должен думать определенным образом. Например, быть максимально сконцентрированным на каком-то предмете или смотреть на мигающий источник света — это вызывает волны определенного характера, и робот может их распознать. Но такой процесс очень неестественный и требует больших умственных усилий. Это особенно неудобно при контроле за роботами, выполняющими опасные и сложные производственные задачи. При работе с нашей системой оператор не должен модулировать мозговую активность. Ему достаточно только оценивать действия робота — естественная для человека задача», — рассказывает Стефани Гил, одна из авторов исследования.



Такая система может хорошо вписаться в современные автономные автомобили. Если машина делает что-то нелогичное, а человек замечает это, то ЭЭГ быстро снимет нужные волны, а система скорректирует действия автопилота. В таком формате могут работать и космические роботы.