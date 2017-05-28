Книги о Гарри Поттере хотят выпустить на казахском языке

Гендиректор ТОО «Меломан» Вадим Голенко сообщил о своем намерении выпустить книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы бы хотели побольше адаптировать продукты мировых студий на казахский язык. Не только студий, но и книжных издательств. Например, я мечтаю, что когда-то мы издадим новую книгу Джоан Роулинг на казахском языке. Если бы Гарри Поттер и другие ее проекты вышли одновременно на казахском, русском и английском языке, мне кажется, это было бы большим событием. Я, конечно, не уверен в коммерческом успехе, но тем не менее», - сказал он в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ».



Вадим Голенко пояснил, что если разрешение на переиздание определенных книг в других языках покупают у издательств, то права на издание серии о Гарри Поттере нужно приобретать непосредственно у Джоан Роулинг. Только на переговоры уйдет один год с соответствующими перелетами и объяснениями. «И это при условии, что мы должны вести переговоры с «горящими глазами». (...) Безусловно, если обсуждать этот вопрос с госпожой Роулинг, очень важно заинтересовать ее, чтобы она поверила нам. Потому в Казахстане мы продадим, наверное, максимально 5 тыс. экземпляров. Понятно, что для нее, книги которой выходят миллионными экземплярами, это простая трата времени. Нам нужно найти какие-то аргументы, может быть, вместе с Ассоциацией «Болашак», объяснить, что это интеграция героев Роулинг на один из древнейших языков Великой степи, чтобы она дала нам разрешение», - рассказал корреспонденту Казинформа Вадим Голенко.



Между тем, по его словам, в настоящее время компания ведет переговоры по переводу некоторых зарубежных авторов на казахский язык. «Мы сейчас ведем переговоры с французским издательством, чтобы выпустить несколько книг французских авторов на казахском языке. Эта процедура не менее сложная, чем дубляж голливудского кино на казахский язык», - резюмировал он.



Отметим, что книги Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей второй самой кассовой серией фильмов в истории.