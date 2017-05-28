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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Книги о Гарри Поттере хотят выпустить на казахском языке

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Книги о Гарри Поттере хотят выпустить на казахском языке
Фото www.inform.kz
Гендиректор ТОО «Меломан» Вадим Голенко сообщил о своем намерении выпустить книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы бы хотели побольше адаптировать продукты мировых студий на казахский язык. Не только студий, но и книжных издательств. Например, я мечтаю, что когда-то мы издадим новую книгу Джоан Роулинг на казахском языке. Если бы Гарри Поттер и другие ее проекты вышли одновременно на казахском, русском и английском языке, мне кажется, это было бы большим событием. Я, конечно, не уверен в коммерческом успехе, но тем не менее», - сказал он в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Вадим Голенко пояснил, что если разрешение на переиздание определенных книг в других языках покупают у издательств, то права на издание серии о Гарри Поттере нужно приобретать непосредственно у Джоан Роулинг. Только на переговоры уйдет один год с соответствующими перелетами и объяснениями. «И это при условии, что мы должны вести переговоры с «горящими глазами». (...) Безусловно, если обсуждать этот вопрос с госпожой Роулинг, очень важно заинтересовать ее, чтобы она поверила нам. Потому в Казахстане мы продадим, наверное, максимально 5 тыс. экземпляров. Понятно, что для нее, книги которой выходят миллионными экземплярами, это простая трата времени. Нам нужно найти какие-то аргументы, может быть, вместе с Ассоциацией «Болашак», объяснить, что это интеграция героев Роулинг на один из древнейших языков Великой степи, чтобы она дала нам разрешение», - рассказал корреспонденту Казинформа Вадим Голенко.

Между тем, по его словам, в настоящее время компания ведет переговоры по переводу некоторых зарубежных авторов на казахский язык. «Мы сейчас ведем переговоры с французским издательством, чтобы выпустить несколько книг французских авторов на казахском языке. Эта процедура не менее сложная, чем дубляж голливудского кино на казахский язык», - резюмировал он.

Отметим, что книги Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей второй самой кассовой серией фильмов в истории.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Taimur
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 10:24
Цитата: Лесник
не знаете уже, каким еще способом можно осваивать бюджет?

Мне глубоко безразлично издатут ли Поттерра на казахском, но бюджет здесь не причем. Меломан частная компания.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 10:21
Да пусть хоть на олбанский переводят, лишь бы дети могли отличить фэнтези от реала. А то были случаи, когда начитавшись этой беллетристики, некоторые особо впечатлительные детишки ели медный купорос, думая что это волшебный порошок для левитации stena
 
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  • Taimur
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:41
Перевод, я считаю, нужен. Есть дети, даже взрослые, которые читают только на родном языке, даже если не плохо разговаривают на русском
 
-2
  • Taimur
  • LVVAUSH8991
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:07
Судя по этой очередной дурости- трехъязычие в школах не имеет успеха. Есть же перевод на русский язык, так зачем же бабушку лохматить? Или не знаете уже, каким еще способом можно осваивать бюджет? Мудрецы, щщс..
 
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  • Лесник
  • Taimur
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 09:00
Потому в Казахстане мы продадим, наверное, максимально 5 тыс. экземпляров.

Я бы купила чисто для коллекции, как редкий экземпляр)
 
-1
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 08:56
Сначала разберитесь с самим языком, а уж потом глупостями занимайтесь

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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