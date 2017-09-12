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Aesel и Qajrat: как будут выглядеть казахские имена на латинице

Просмотров:1002 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Aesel и Qajrat: как будут выглядеть казахские имена на латинице
Фото: press-unity.com
Казахстанцы активно обсуждают предложенный проект казахского алфавита на основе латиницы – многие переживают за свои «новые» имена, ведь выглядеть и даже звучать они будут по-другому, пишет NUR.KZ.

Давайте возьмем несколько имен со специфичными казахскими буквами и посмотрим, как они теперь будут выглядеть.

Әйгерім станет Aejgerim, Әсел – Aesel, красивое имя Ләйлә превратится в Laejlae, Мәлік – Maeliк, Кәмилә – Кaemilae.

Имена с буквой «ғ» теперь нужно будет писать через «gh». Ғани – Ghani, Нағима – Naghima, Сағындық – Saghyndyq.

Упущение разработчики алфавита допустили с буквами «i» и «и», объединив их в одну латинскую «i». Имя Игілік теперь потеряет свое звучание - Igiliк.

Буква «й» пишется как «j»: Абылай - Abylaj, Ертай - Ertaj, Айбек - Ajbek, Абай – Abaj.

Хорошо смотрятся имена с буквой «қ», замененной на «q». Қайрат – Qajrat, Қаламқас – Qalamqas, Қарақат – Qaraqat, Бақыт – Baqyt.

Буква «ң» теперь - «ng», Іңкәр – Ingkaer. Буква «ө» - «oe», Өркен – Oerken.

В соцсетях казахстанцы пишут, что при выборе имени будущему ребенку теперь стоит подумать дважды - проверить его не только на звучание, но и на написание, чтобы имя не выглядело странно.

Немного странно как раз выглядят имена, где вместо гласной «у» теперь согласная «w». Қуаныш – Qwanysh, Зәуре – Zaewre, Айсұлу – Ajsulw, Күнсұлу – Кuensulw.

Красивое и простое написание у имени Нұрсұлтан – Nursultan, буква «ұ» превратилась в «u». Мягкая «ү» стала сочетанием «ue»: Гүлназ – Guelnaz, Үмітжан – Uemitzhan, Жүніс- Zhuenis.

«Ы» стала латинской «у»: Айбын - Ajbyn, Ырысты – Yrysty, Ыкылас – Ykylas.

Про букву «я» разработчики и вовсе забыли, не указав ее ни в алфавите, ни в диграфах. Логично предположить, что она записывается как «ya»: Ілияс - Iliyas, Әсия – Aesiya.

Стоит отметить, что имена многих казахстанцев «обрусели» и не записываются через специфичные казахские буквы. К примеру, Айсулу, Алия, Камила – написание каждого имени индивидуально.

А вот так будет выглядеть самое длинное казахское слово "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан" - Qanaghattandyrylmaghandyqtaryngyzdan.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 16 )

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  • nadiuna
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: Erlan84
Кәмилә – Кaemilae Эстонка что ли?

Без драйверов все таки да, берите уже Эстонские имена. Толку и то больше будет.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • Джулия
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:38
Кәмилә – Кaemilae Эстонка что ли?
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:38
strana.kz,
Я таки посоветовал бы вам армейский принцип ПВО (погоди выполнять - отменят). Но боюсь, что в этот раз у нас нет никаких гарантий crazy
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 13:18
Теперь что делать? Ребенок учится на курсах каз.яз . Получается через полгода год придется переучиваться? А все эти годы куда деть? И деньги на ветер получается? Обьясните
 
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 12:32
Цитата: autumn20128
, я тоже казах, но мне эта латиница нафиг не нужен. Я стал безграмотным из за нее.

сорри, друг. но тут сами казахи должны между собой решать
 
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 autumn20128 (Посетители) Сегодня, 12:23
С учетом того, как они меняют образовательную систему ежегодно, то смею предполагать, что с алфавитом повторится та же история. И кстати
Цитата: Sazan
Sazan
, я тоже казах, но мне эта латиница нафиг не нужен. Я стал безграмотным из за нее.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 12:17
"Красивое и простое написание у имени Нұрсұлтан – Nursultan"


Лизоблюдство никто не отменял.
 
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Armans (Посетители) Сегодня, 12:12
Ну нормально, но вместо диграфов лучше с умлаутами как в немецком
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 11:42
Цитата: Sazan
по латыни пиши, а то тебя никто не понимает

Хе-хе-хе)))
 
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 11:24
Quwanysh Atshybaiuly,
по латыни пиши, а то тебя никто не понимает
 
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