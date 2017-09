Новые iPhone: когда появятся в Казахстане и сколько могут стоить

Официальные продажи в Казахстане iPhone 8 и 8 Plus стартуют ориентировочно не ранее второй половины октября. Пока же корреспондент Tengrinews.kz обратился к частным продавцам, чтобы узнать, какой будет примерная цена на устройства в первые дни продаж.



Несколько продавцов в крупном центре по продаже телефонов заявили, что iPhone 8 они начнут продавать примерно по 500-600 тысяч тенге, после того, как стартуют продажи в официальных точках. iPhone 8 Plus, по их оценкам, обойдется на 100 тысяч дороже.



"У меня новые iPhone 8 можно будет купить с 23 сентября. Цена - 1 100 долларов. iPhone X появится чуть позже. Его цена составит в районе 1 500 долларов", - рассказал продавец телефонов. Он также добавил, что новинки будут закупать не в США.



"У нас тоже есть свои поставщики", - пояснил он.



Вместе с тем большая часть опрошенных торговцев телефонами пока затрудняются назвать даже примерную стоимость смартфонов от Apple в первые дни продаж.



Один из официальных отечественных дилеров по продажам продукции Apple также пока затрудняется назвать примерную цену на новые iPhone в Казахстане.



Отметим, что в России уже объявлены официальные расценки. Так цена на новый iPhone X начинается от 79 990 pyблей (около 480 000 тенге). iPhone 8 будет стоить от 56 990 pyблей (около 342 00 тенге), iPhone 8 Plus - от 64 990 pyблей (около 390 000 тенге).



Напомним, ночью 13 сентября Apple представила новые модели iPhone. Презентация прошла на территории нового кампуса американской компании, в театре имени Стивена Джобса.