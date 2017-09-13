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Новые iPhone: когда появятся в Казахстане и сколько могут стоить

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Новые iPhone: когда появятся в Казахстане и сколько могут стоить
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Официальные продажи в Казахстане iPhone 8 и 8 Plus стартуют ориентировочно не ранее второй половины октября. Пока же корреспондент Tengrinews.kz обратился к частным продавцам, чтобы узнать, какой будет примерная цена на устройства в первые дни продаж.

Несколько продавцов в крупном центре по продаже телефонов заявили, что iPhone 8 они начнут продавать примерно по 500-600 тысяч тенге, после того, как стартуют продажи в официальных точках. iPhone 8 Plus, по их оценкам, обойдется на 100 тысяч дороже.

"У меня новые iPhone 8 можно будет купить с 23 сентября. Цена - 1 100 долларов. iPhone X появится чуть позже. Его цена составит в районе 1 500 долларов", - рассказал продавец телефонов. Он также добавил, что новинки будут закупать не в США.

"У нас тоже есть свои поставщики", - пояснил он.

Вместе с тем большая часть опрошенных торговцев телефонами пока затрудняются назвать даже примерную стоимость смартфонов от Apple в первые дни продаж.

Один из официальных отечественных дилеров по продажам продукции Apple также пока затрудняется назвать примерную цену на новые iPhone в Казахстане.

Отметим, что в России уже объявлены официальные расценки. Так цена на новый iPhone X начинается от 79 990 pyблей (около 480 000 тенге). iPhone 8 будет стоить от 56 990 pyблей (около 342 00 тенге), iPhone 8 Plus - от 64 990 pyблей (около 390 000 тенге).

Напомним, ночью 13 сентября Apple представила новые модели iPhone. Презентация прошла на территории нового кампуса американской компании, в театре имени Стивена Джобса.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 19:02
За жəйфон люди готовы на многое.. Это как бусы для папуасов.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:45
Бұл айфондарда қаӡақ тiлiнiң пернетақтасы болады ма?
 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 18:22
"Это же айфон, он не тормозит и не виснет, есть жи"
lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Куратор
  • Aleksa-N
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:30
И шо теперь делать тем свидетелям секты яблока, кто ради 6 или 7 огрызка уже продал одну почку или ещё чего-нибудь из ненужного в организЪме? Хорошо рептилоидам - отрезал хвост, а он заново вырос crazy
 
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Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 17:15
беру. заверните 2
 
 

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