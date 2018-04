Клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав пять миллиардов просмотров.Клип был опубликован на видеохостинге 12 января 2017 года. За полгода он стал самым просматриваемым видео на YouTube, набрав почти три миллиарда просмотров.Второе место занимает видео на песню See you again американского рэпера Wiz Khalifa и исполнителя Чарли Пута, набравшее три миллиарда 489 миллионов просмотров. А замыкает тройку самых просматриваемых клип Эда Ширана Shape of you (три миллиарда 413 миллионов).