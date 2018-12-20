Как будет выглядеть казахская клавиатура с латинскими буквами





АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Стало известно, как может выглядеть раскладка клавиатуры для казахского языка на латинской графике. Два пробных варианта представили в институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.Разработчики изучили, какие буквы казахского языка чаще всего используются в речи. Они пришли к выводу, что из нынешних 42 букв порядка 80% словарного лексикона приходится на 19.Главный научный сотрудник института Аскар Жубанов рассказал в беседе с телеканалом "Алматы", что ученые рассмотрели около шести-семи миллионов употреблений слов и охватили пять стилей казахского языка.В первом варианте стандартную раскладку изменили полностью и расположили наиболее часто встречающиеся сочетания букв рядом. Во втором – стандартная раскладка осталась неизменной, но с правой стороны поместили клавиши с латинскими буквами.Обе версии отправили в министерство образования и науки.Казахстан по поручению президента Нурсултана Назарбаева постепенно переходит на латиницу. Перевести делопроизводство, печать и пособия должны к 2025 году. Для специфических казахских букв в алфавите будут использоваться диакритические знаки.