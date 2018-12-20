«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.49 KZT
  • €1 = 424.15 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как будет выглядеть казахская клавиатура с латинскими буквами

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Как будет выглядеть казахская клавиатура с латинскими буквами
Фото из открытых источников
АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Стало известно, как может выглядеть раскладка клавиатуры для казахского языка на латинской графике. Два пробных варианта представили в институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Разработчики изучили, какие буквы казахского языка чаще всего используются в речи. Они пришли к выводу, что из нынешних 42 букв порядка 80% словарного лексикона приходится на 19.

Главный научный сотрудник института Аскар Жубанов рассказал в беседе с телеканалом "Алматы", что ученые рассмотрели около шести-семи миллионов употреблений слов и охватили пять стилей казахского языка.

В первом варианте стандартную раскладку изменили полностью и расположили наиболее часто встречающиеся сочетания букв рядом. Во втором – стандартная раскладка осталась неизменной, но с правой стороны поместили клавиши с латинскими буквами.



Обе версии отправили в министерство образования и науки.

Казахстан по поручению президента Нурсултана Назарбаева постепенно переходит на латиницу. Перевести делопроизводство, печать и пособия должны к 2025 году. Для специфических казахских букв в алфавите будут использоваться диакритические знаки.

Как будет выглядеть казахская клавиатура с латинскими буквами
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 12:03
Так все таки будет специальная клавиатура.. А ведь по задумке так хвалились, что можно будет печатать на любой "английской" клавиатуре безо всяких заморочек. Интеграция с заграницей. Поменяли шило на мыло в общем.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика