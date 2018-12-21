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"ВКонтакте" запустила первый мобильный мессенджер и начала тест с Казахстана

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 17:41
"ВКонтакте" запустила первый мобильный мессенджер и начала тест с Казахстана
Фото из открытых источников
"ВКонтакте" представила в Казахстане новый экспериментальный продукт — отдельный мобильный мессенджер VK Me, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Отмечается, что мессенджер пока запущен только в Казахстане. В компании объяснил такой выбор тем, что в нашей стране сеть "ВКонтакте" очень популярна – ею пользуются 7,3 миллиона казахстанцев. Из них 71 процент пользуется мобильным браузером или приложением.

Сервис VK Mе доступен в App Store и Google Play, у него также есть отдельный сайт. Этот мессенджер не требует привязки к профилю и может работать только с контактами из телефонной книги и друзьями из "ВКонтакте". Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то ему будет отправлен запрос на переписку.

Прямо в мессенджере пользователи могут переводить деньги; совершать голосовые и видеозвонки, отправлять музыку, стикеры, фото и видео, записывать аудиосообщения, делиться геолокацией и многое другое.

В приложении для iOS доступна темная тема, скоро она появится и в приложении для Android. Также предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением "ВКонтакте" одной кнопкой.

Мессенджер VK Me позволит персонализировать его под потребности пользователя: настроить тему, назвать близких так, как хочется, а не как они записаны в социальной сети и многое другое.

"VK Me – это только общение. Он идеально подходит для случаев, когда нужно быстро написать кому-то или отреагировать на входящее сообщение, не отвлекаясь на менее срочные уведомления и новости. В VK Me сочетаются полюбившиеся возможности "ВКонтакте" и современный легкий дизайн", – пояснил руководитель продукта VK Me Вячеслав Шебанов.

Пока мессенджер запускается в формате эксперимента и доступен лишь части аудитории. Команда "ВКонтакте" намерена внимательно изучать обратную связь пользователей, чтобы сделать использование VK Me максимально комфортным.

"ВКонтакте" впервые рассказала про отдельный мессенджер в 2014 году. Однако тестирование приложения началось только в декабре 2018 года.
Источник: today.kz
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