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По требованию ЮНЕСКО на статуи надели стринги: «не ранить чувства посетителей»

Просмотров:787 Опубликовано: Сегодня, 15:54
По требованию ЮНЕСКО на статуи надели стринги: «не ранить чувства посетителей»
Фото bloknot.ru
Курьезный случай произошел с ЮНЕСКО в Париже, когда решено было снабдить нижним бельем античные статуи.Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) потребовала, чтобы на выставке In Memory of Me нагота скульптур была прикрыта.На экспозиции под названием In Memory of Me представлены скульптуры Стефана Симона. Выставка должна была пройти в коридорах здания ЮНЕСКО в Париже. Однако, чтобы работы скульптора были продемонстрированы гостям, его попросили скрыть их наготу, чтобы «не ранить чувства посетителей». В результате на статуях появилось нижнее белье, что только усилило комизм ситуации, сообщил накануне iReaktor. Фотографии с выставки разошлись на мемы. Быть может после этого в ЮНЕСКО поняли, что погорячились с решением и принесли извинения.Кстати, фигуры, представленные на выставке, посвящены античной культуре. Также выставка иронизирует на тему новой культурной традиции в мире — делать селфи. Статуи окружены зеркалами так, что создается впечатление, словно некоторые из них фотографируют сами себя и приглашают посетителей сделать снимок вместе с ними.


Источник: БЛОКНОТ
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Комментарии ( 1 )

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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:04
Маразм крепчает!
По улицам Европы в открытую маршируют голозадые (и не только) гомики, а скульптурам трусы одевают!
stena
 
 

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