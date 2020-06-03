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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О переходе Казахстана на латиницу высказался Президент

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 08:28
О переходе Казахстана на латиницу высказался Президент
Фото:akorda.kz
Казахстан будет переходить на латиницу постепенно. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью российскому журналисту газеты "Комсомольская правда", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Журналист задал вопрос о процессе перехода Казахстана с кириллицы на латиницу. Касым-Жомарт Токаев ответил, что данный процесс инициировал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Добавив, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.

"Мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется. Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику. Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Pinochet
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 09:35
Короче,все с вами ясно-кипиш навели,теперь по-тихому на тормозах спускать решили...Все в лучших традициях советской номенклатуры...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Seawolf
  • Expert
  • Neo_454
  • Ян
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:09
Токаев с присущей ему дипломатичностью дал понять, что эта инициатива тупо сойдет на нет, при этом не подставив предыдущего "инициатора"
 
 

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