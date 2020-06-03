О переходе Казахстана на латиницу высказался Президент

Казахстан будет переходить на латиницу постепенно. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью российскому журналисту газеты "Комсомольская правда", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Журналист задал вопрос о процессе перехода Казахстана с кириллицы на латиницу. Касым-Жомарт Токаев ответил, что данный процесс инициировал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Добавив, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.
"Мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется. Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику. Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.
В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
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