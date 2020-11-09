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Токаеву представили усовершенствованный казахский алфавит на латинице

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Токаеву представили усовершенствованный казахский алфавит на латинице
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКОРДЫ
Он построен по принципу «один звук – одна буква»

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву усовершенствованный проект алфавита казахского языка на латинской графике. Глава государства поручил начать разъяснительную работу с населением, сообщает пресс-служба Акорды.

«Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, т.е. обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка», - говорится в сообщении Акорды.

Токаеву представили усовершенствованный казахский алфавит на латинице


В свою очередь, Токаев отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латиницу при правительстве. Затем кабинет министров должен внести в администрацию президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита.

«Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно», - отметил глава государства.

Вместе с тем Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита. По мнению президента, к этому необходимо привлечь ученых, экспертов и представителей интеллигенции.


Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 4 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 20:53
А где можно посмотреть на эту версию алфавита? Интересно, в результате всей работы получится копия татарского или нет?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Космос
 бася (Посетители) Сегодня, 20:47
ну наконец то заживём по человечески! вот оказывается чего не хватало стране bravo
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 20:12
Neo_186,
Мои извинения, на телефоне палец смазал на минус. Конечно плюсую!
 
-1
  • Космос
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  • dom555
  • valesa
 Neo_186 (Посетители) Сегодня, 19:31
По моему эту задумку специально затягивают пока чел номер 1 не умрет, чтобы потом его отменить вообще. Ну все уже давно поняли что от этого нечего не изменится, не экономика, не медицина, не коррупция и не четкая политика
 
 

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