Токаеву представили усовершенствованный казахский алфавит на латинице

Он построен по принципу «один звук – одна буква»Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву усовершенствованный проект алфавита казахского языка на латинской графике. Глава государства поручил начать разъяснительную работу с населением, сообщает пресс-служба Акорды.«Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, т.е. обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка», - говорится в сообщении Акорды.В свою очередь, Токаев отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латиницу при правительстве. Затем кабинет министров должен внести в администрацию президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита.«Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно», - отметил глава государства.Вместе с тем Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита. По мнению президента, к этому необходимо привлечь ученых, экспертов и представителей интеллигенции.