Казах Иманбек номинирован на премию Grammy в США

Первый казах номинирован на престижную американскую премию «Грэмми».Иманбек номинирован на премию Grammy в номинации «Best Remixed Recording», передает VRK.News.Диджей из Аксу Иманбек может получить престижную награду за лучший ремикс песни «Roses» рэпера Saint Jhn.Национальная академия искусства и техники грамзаписи США представила номинантов 63-й музыкальной премии «Грэмми». Список опубликован 24 ноября на сайте премии.Желаем нашему соотечественнику победы в самой престижной премии в музыкальной индустрии, а с учётом взрывного стриминга «Roses», уверены, что победа уже в кармане павлодарского самородка.Также в номинации представлены:Do You Ever (RAC Mix); Imaginary Friends (Morgan Page Remix); Praying For You (Louie Vega Main Remix); Young & Alive (Bazzi Vs. Haywyre Remix).Двадцатилетний Иманбек Зейкенов (Imanbek) родом из города Аксу Павлодарской области. Ремикс на песню «Roses» появился в чартах по всей Европе. На YouTube видео на хит собрало более 117 миллионов просмотров.Он стал первым казахом, номинированным на Grammy.«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. Больше всего номинаций в этом году у Бейонсе, Тейлор Свифт и Дуа Липы (по пять у каждой). 63-я церемония вручения наград пройдет 31 января 2021 года.