Налоги на переводы с карты на карту: слухи или реальная перспектива?

С 1 января 2021 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. В некоторых из них предпринимателям и самозанятым непросто разобраться



Изменения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), в частности, касаются статьи 24 «Обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций».



«Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны... представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах:



проверяемого юридического лица и (или) его структурного подразделения по вопросам, связанным с налогообложением;



физического лица, у которого возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (нововведение);



проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, по вопросам, связанным с налогообложением».



Возможно, имея в виду эти или другие изменения, предприниматель в сфере туризма Лариса Акользина на своей странице в Facebook написала:



«С 1 января 2021 года банки второго уровня обязаны предоставлять (по запросу налоговых органов) сведения по движению денег на личных счетах физических лиц. В связи с такими изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РК, есть риск, что, просматривая движение денежных средств на Ваших личных счетах (карточках), деньги, полученные от предпринимательской деятельности, будут признаны доходом с последующим налогообложением, не зависимо от того, что такие суммы проведены через ККМ.



Такой вывод можно сделать на основании того, что, подписывая договор с банком (к примеру, АО «Kaspi Bank»), физическое лицо обязуется не использовать личный счет (карточку) в целях осуществления предпринимательской деятельности. Этот факт может быть использован как самим банком, так и налоговыми органами.



Кроме того, впоследствии, невозможно будет доказать, что суммы, проведенные через ККМ, именно те, которые приняты на личные счета и карты. Учитывая выше изложенное, во избежание доначисления дохода, налога, штрафов и пени, убедительно рекомендуем прекратить принимать оплату за реализованный товар, работы и услуги на личные счета (карточки)».



Скорее всего, речь по большей части идет о системе мгновенных банковских переводов, получивших сегодня широкое распространение, особенно в крупных городах. Вопрос об этом поднимался ещё в ноябре прошлого года, когда вице-министр финансов Руслан Енсебаев заявил, что «мы думали запретить этот механизм», а министр финансов Алихан Смаилов заверил, что «Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц». В то же время и президент Касым-Жомарт Токаев также высказался по поводу возможного введения налогов на безналичные переводы, отметив, что проблема требует тщательной проработки государственными органами, и дал поручение снять вопрос с повестки дня.



Тем не менее для предпринимателей, особенно относящихся к малому и микробизнесу, а также для самозанятых тема остается актуальной. За комментариями по этой дилемме Forbes.kz обратился к эксперту в сфере налогообложения Айдару Масатбаеву.



- Для начала надо прояснить, каким будет налоговое регулирование в 2021, - отметил он. - Законом Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №262-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» были действительно уточнены обязательства банков второго уровня (подп. 13 п.1 статьи 24 Налогового кодекса) предоставлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах физического лица, но только у того, у которого возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах. Напомню, что декларация об активах и обязательствах (ФНО 250) - это декларация, которую сдают в рамках всеобщего декларирования.



Всеобщее декларирование, подчеркнул Айдар Масатбаев, вводится в Казахстане поэтапно. На первом этапе (с 1 января 2021) декларацию обязаны подавать:



- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;



- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги;



- лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республики Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».



Вторым этапом (с 1 января 2023) подавать декларацию будут обязаны работники государственных предприятий и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.



Третья группа, состоящая из руководителей, учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов будет предоставлять декларацию уже в 2024 году за отчетный 2023 год. В 2025 году всеобщее декларирование коснется остальных граждан.



- Таким образом, говорить о том, что указанные изменения были введены «свежепринятым» Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 382-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» не совсем верно, эти полномочия были предусмотрены с 3 июля 2019 года, - объяснил наш собеседник. - Так же неточно говорить, что банки второго уровня обязаны предоставлять сведения о движении по банковским счетам всех физических лиц. Повторюсь: такие сведения должны предоставляться в органы государственных доходов по запросу последних в отношении абсолютно всех физических лиц, только в отношении тех, кто обязан предоставить декларацию об активах и обязательствах.



В целом, сделал вывод эксперт, «так как предприниматель будет отчитываться за 2023 год в 2024 году, то органы государственных доходов получат полномочия делать запросы по движению денежных средств на их личных банковских картах не ранее 2023 года, что даёт предпринимателю люфт во времени привести свою кассовую дисциплину в порядок». Это касается и налогообложения переводов по личной банковской карте индивидуального предпринимателя: проблему нужно ставить не ранее 2024 года, когда индивидуальные предприниматели и их супруги будут вовлечены в орбиту всеобщего декларирования.



- Что до налоговых последствий, то проблема, возможно, на самом деле обернется налоговым риском в отношении поступлений третьих лиц, - продолжил эксперт. - Признаемся, банковские переводы у предпринимателей присутствуют в качестве оплаты везде. Полагаю, что предпринимателей нужно приучать уже сейчас пробивать контрольно-кассовые чеки по суммам, которые пришли от покупателя на карту, а по существу проводить платежи через терминал. В противном случае все платежи от третьих лиц на карты индивидуального предпринимателя, открытые на физическое лицо, которые предприниматель не сможет объяснить причиной, иной, чем доходы от предпринимательской деятельности, органы государственных доходов разумно будут признавать в качестве дохода.



Если налоговое законодательство будет стабильным вплоть до 2025 года, предположил Масатбаев, налоговые органы смогут делать запросы в банки уже по всем физическим лицам, «ибо всеобщее декларирование станет действительно всеобщим, и наши соотечественники - не индивидуальные предприниматели тоже могут столкнуться с проблемой, как обосновать поступление больших и (или) периодически поступающих сумм от третьих лиц».



В качестве решения вопроса Айдар Масатбаев предложил следующее.



- Я бы рекомендовал в случаях, подпадающих под возможность применения единого совокупного платежа, применять именно эту возможность, когда, оплатив один или половину месячного расчетного показателя при оказании услуги физическим лицам, соблюдая другие требования, наши соотечественники могут не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не сдавать налоговую отчетность, не устанавливать контрольно-кассовый аппарат, при этом считаться исполнившими налоговые обязательства по таким суммам, полученным в оплату за оказанные ими услуги в течение месяца оплаты этого платежа, - сказал он.



На взгляд Масатбаева, «обложение поступлений по частной карте индивидуального предпринимателя, которые предприниматель не может пояснить и которые не прошли через его контрольно-кассовый аппарат, выглядит разумным».



- Не забывайте, у предпринимателей будет два (!) года, чтобы привести свою кассовую дисциплину в порядок, - подчеркнул эксперт.