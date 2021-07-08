2212 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане

На сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308 случаев, после второго компонента - 904 случая", - сообщила она.



Также Есмагамбетова озвучила статистику заражений по полученным вакцинам:



из вакцинированных "Спутник V" заразились 2024: 1190 после первого компонента, 834 - после второго;

из вакцинированных QazVac заразились 40 человек: 21 после первого компонента, 19 - после второго;

из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек: 89 после первого компонента, 51 - после второго;

из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.



"На сегодня привитых около четырех миллионов казахстанцев. Соотношение числа заболевших от числа привитых - 0,05 процента заболело после вакцинации", - отметила Есмагамбетова.



Ранее Есмагамбетова сообщала, что это низкий уровень заражения, так как сам производитель допускает эффективность вакцины 92 процента, то есть восемь из 100 могут заболеть.