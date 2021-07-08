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2212 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане

Просмотров:602 Опубликовано: Сегодня, 18:41
2212 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане
Фото:Алихан Сариев
На сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308 случаев, после второго компонента - 904 случая", - сообщила она.

Также Есмагамбетова озвучила статистику заражений по полученным вакцинам:

из вакцинированных "Спутник V" заразились 2024: 1190 после первого компонента, 834 - после второго;
из вакцинированных QazVac заразились 40 человек: 21 после первого компонента, 19 - после второго;
из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек: 89 после первого компонента, 51 - после второго;
из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.

"На сегодня привитых около четырех миллионов казахстанцев. Соотношение числа заболевших от числа привитых - 0,05 процента заболело после вакцинации", - отметила Есмагамбетова.

Ранее Есмагамбетова сообщала, что это низкий уровень заражения, так как сам производитель допускает эффективность вакцины 92 процента, то есть восемь из 100 могут заболеть.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 22:10
Нужно было процент показать от какой вакцины сколько привитых и сколько заболело эт во- первых, второе никому не секрет что многие купили паспорт вакцинации, сколько процентов из этого числа купившие?
 
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  • 618965450
  • 111753576
 diger (Посетители) Сегодня, 21:53
NeirosMD,
Это только официальные цифры, кто попал на койку в больницу, или вызывал врача на дом. Можно представить количество не обращавшихся, но с симптомами болезни,протекающими в лёгкой форме. А то что они были в это время разносчиками вирусняка, так об этом умалчивают, специально... Вот вам и прогнозируемый рост, ну и кипиш властей..
 
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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 20:54
На сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308 случаев, после второго компонента - 904 случая", - сообщила она.

Кто "ОНА"? Такое впечатление, что текст скопипастили, вырвали то что хотели и даже не прочитали.
 
 

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