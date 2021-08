Журнал The Lancet опубликовал результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о публикации результатов клинических исследований QazVac в британском журнале The Lancet, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИА «Казинформ».



«Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной вакцины «QazVac».



- Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации», — написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.



Как сообщили в НИИ проблем биологической безопасности, статья казахстанских ученых опубликована в EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet.



Журнал публикует результаты оригинальных исследований в области медицины и здравоохранения, а также последние достижения по разработке и исследованию вакцин против COVID-19.



The Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине.



Был основан в 1823 году, имеет несколько специализированных журналов.



В материале отмечается, что результаты проведенных испытаний показали безопасность вакцины для людей и формирование высокого иммунитета.



«Министерство образования и науки РК со своими подведомственными организациями вносит посильный вклад в борьбу с новой инфекцией 21 века, а также прилагает силы для стабилизации эпидемиологической ситуации и развивает науку Казахстана», — отметили в НИИ проблем биологической безопасности.



Первая отечественная вакцина QazVac разработана научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности министерства образования и науки РК. По предварительным данным, ее эффективность — выше 90%.



26 апреля в Казахстане начали прививать от коронавируса первой отечественной вакциной QazVac (QazCovid-in).



Казахстан вошел в десятку государств, выпускающих вакцину против COVID-19, и пятерку стран, зарегистрировавших собственные разработки.



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ученым и специалистам, которые принимали участие в производстве отечественной вакцины.



Глава ВОЗ приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.



В начале июня ученые и врачи сообщества MedSupportkz объективно отозвались об отечественной вакцине QazVac.



Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов ответил на заявление ученых из MedSupportkz, которые не рекомендовали первую казахстанскую вакцину к использованию.



Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов также высказался о заявлении врачей сообщества MedSupportkz, которые усомнились в эффективности отечественной вакцины QazVac.