Какие напитки противопоказаны после коронавируса, рассказала врач

После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.



По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.



"Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения, – ред.). После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее", – предупредила Анна Бабаликашвили.



Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.



А вот на зеленый чай ограничения не распространяются.



"Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили.



Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.