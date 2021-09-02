Какие напитки противопоказаны после коронавируса, рассказала врач

После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.
По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.
"Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения, – ред.). После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее", – предупредила Анна Бабаликашвили.
Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.
А вот на зеленый чай ограничения не распространяются.
"Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили.
Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz