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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие напитки противопоказаны после коронавируса, рассказала врач

Просмотров:539 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Какие напитки противопоказаны после коронавируса, рассказала врач
© Depositphotos / kikovic
После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.

По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.

"Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения, – ред.). После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее", – предупредила Анна Бабаликашвили.

Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.

А вот на зеленый чай ограничения не распространяются.

"Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили.

Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.


Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:52
Добрыня,
Добрыня,Они вам под пытками не скажут, почему...
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 13:25
А вот мне интересно почему привитые боятся заболеть? Прививкам не доверяют
 
 

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