1-й "Ю" класс открыли в одной из школ Алматы

Первый класс с редким буквенным обозначением появился в общеобразовательной школе № 157. Она расположена в Наурызбайском районе. В нынешнем учебном году там в 1-й класс приняли 714 детей. Первоклашки были распределены на 28 класс-комплектов. В каждом из них при офлайн-обучении будет находиться не более 25 учеников.
"Увеличение числа класс-комплектов в школе связано с постройкой новых микрорайонов, среди которых Alma City, Шугыла и другие. Проектная мощность школы рассчитана на 1540 детей. Всего в этой школе с 1-го по 11-й класс в этом учебном году насчитывается 4862 обучающихся. Они распределены на 185 класс-комплектов", - рассказали в пресс-службе Управления образования Алматы.
Отмечается, что в школе ранее по заявлению родителей 1118 учащихся перешли на онлайн-обучение. Поэтому в данном учебном заведении в офлайн-формате будут учиться 177 классов. Они распределены в две смены: 88 - в первой, 89 - во второй. Для этого в школе имеется 95 кабинетов.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году по всему Алматы в 1-й класс пошли свыше 30 тысяч детей. Во всех школах города в этом году 1 сентября организовали торжественные линейки. В них принимали участие только первоклассники.
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