«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Сентября
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.75 KZT
  • €1 = 499.32 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стрельба в Алматы: психологи оценили состояние стрелка

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Стрельба в Алматы: психологи оценили состояние стрелка
Фото ©Tengrinews.kz
Президент Ассоциации психологов и директор Центра медицинских и психологических проблем Владимир Стеблянко отмечает, что поведение стрелявшего мужчины можно объяснить давлением груза материальных проблем. По словам психолога, у него, по-видимому, была особая связь с этим домом и он считал его семейным гнездом, так как его построили родители и он длительное время проживал в нем.

"А вот теперь представьте, что в ваше семейное гнездо приходят пять человек и хотят забрать его. В первую очередь им стоило подумать, у какого человека и что они забирают. Они загнали его в безвыходную ситуацию по психическому статусу. Видимо, он уже находился в состоянии напряжения и, оказавшись в критической ситуации, начал стрелять. Агрессия переполнила его сознание. Человека переклинило, и эта агрессия и негативная информация вылились в эти выстрелы. Я думаю, что в первую очередь тем, кто шел забирать, и, наверное, даже в первую очередь тем, кто направлял их туда, нужно было оценить ситуацию и умерить свои аппетиты. Можно было каким-то образом дать человеку решить этот вопрос. Здесь, видимо, дело встало очень категорично: раз попал в капкан, теперь не выберешься, и плевать на дальнейшую твою судьбу. Они спровоцировали эту ситуацию, те, кто организовал это выселение, и те, кто, возможно, не по своей воле пошел исполнять, вплоть до нового владельца, который приобретал его с таким злом", - отметил Владимир Стеблянко.

По словам психолога, в такой кризисной ситуации много виноватых. При этом это не снимает вины с самого стрелявшего. В критической ситуации человек должен сохранять здравый смысл и рассудок, а убийство в данном случае можно рассматривать как тягчайшее преступление. По мнению специалиста, человек в данной ситуации лишился внутренней критики и защищал имущество буквально как часть себя.

"Когда человек идет в магазин, чтобы купить оружие, неважно, травматическое или боевое, якобы для самообороны, он должен осознавать, что, когда ему реально придется защищаться, ему нужно будет стрелять или те, кто нападает, увидев оружие в его руках, сами выстрелят. Зачем провоцировать заранее такую ситуацию? Гораздо проще и дешевле расстаться с какими-то материальными ценностями, чем рисковать жизнью. Было немало таких случаев, когда люди, пытаясь остановить грабителей в своем доме, выходили с оружием и погибали сами. Всегда должен присутствовать здравый смысл, но бывают ситуации, когда он блокирован негативной энергией", - отметил президент Ассоциации психологов.

Подводя итог своим рассуждениям, психолог отметил, что для разрешения ситуации, с одной стороны, стрелявший мужчина должен быть трезво оценить, стоят ли материальные ценности, пусть даже и дом, таких катастрофических последствий, какие произошли после стрельбы. С другой стороны - те, кто пришел к нему домой, должны были заранее подумать, что их может ждать, и взвесить риски. Возможно, в этом случае они могли бы применить более гибкий подход и не превращать это в безысходную ситуацию.

Врач-психотерапевт и руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова отметила, что объективно оценить психическое состояние стрелявшего алматинца могут только психиатры в ходе официального освидетельствования. Однако причиной таких действий могла стать целая совокупность факторов.

"Тут могут быть и особенности личности, доведение до отчаяния, и сама обстановка безысходности. Все это вместе могло повлиять на этого человека. У каждого человека свой уровень восприятия, кто-то более чувствителен, кто-то менее. Бывает, что у человека все было хорошо, но кто-то наступит на его больную мозоль, и все нехорошее, что у него было, прорывается наружу", - отметила психотерапевт.

Врач отметила и еще одну особенность, связанную с восприятием трагедии. Люди в социальных сетях, которые обсуждают эту ситуацию, поделились на два лагеря. Одни выступают на стороне стрелка, при этом понимая, что он совершил недопустимое. Другие осуждают его и сочувствуют погибшим. В этом случае те, кто сопереживает задержанному мужчине, автоматически переносят эти события на самих себя. Они думают о том, как бы поступили сами в такой ситуации. Те из них, кто наиболее близко воспринимает произошедшее, встают на сторону стрелявшего. По словам специалиста, в то же время, если попытаться посмотреть на ситуацию со стороны, можно увидеть, что человек изначально имел приличное благосостояние и сам накопил долги.

"Было решение суда, и не одно, и об этом решении человек знал. Он не внезапно узнал, что его могут выселить. У него были юристы, которые так или иначе информировали о ситуации и том, что ему грозит. У нас в менталитете есть привычка полагаться на авось. Большинство людей доводят себя до белого каления, и только когда им становится совсем плохо, думают об обращении к врачу. Как известно, легче всегда предупредить, а не вылечить. Думаю, тут можно провести такую аналогию. Человек, построивший и содержавший такой большой дом, явно имевший средства, сам усугублял свою финансовую ситуацию. О решении судов он знал, но ждал до последнего. Не исключено, что он мог заранее готовиться к визиту судебных исполнителей и нового владельца, но тут окончательный вердикт может вынести только экспертиза", - отметила Жибек Жолдасова.

Психолог также отметила, что за последние полтора-два года многие из нас находятся в высоком социальном напряжении из-за пандемии и экономической ситуации. Растет уровень тревоги, многие потеряли работу или перешли на более низкооплачиваемые должности, но при этом далеко не каждый готов брать в руки оружие и решать свои проблемы таким путем. Общий уровень социального давления увеличился, но при этом у каждого остается личная ответственность за свое благосостояние.

Напомним, инцидент произошел вечером 20 сентября, когда около 17.20 владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. По словам очевидцев, весь инцидент со стрельбой произошел за одну минуту.
В результате инцидента алматинский стрелок убил пятерых человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой. Как стало известно, у погибшего судисполнителя осталось пятеро детей. Позже, ночью, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование семьям погибших.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика