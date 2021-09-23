Стрельба в Алматы: психологи оценили состояние стрелка

Президент Ассоциации психологов и директор Центра медицинских и психологических проблем Владимир Стеблянко отмечает, что поведение стрелявшего мужчины можно объяснить давлением груза материальных проблем. По словам психолога, у него, по-видимому, была особая связь с этим домом и он считал его семейным гнездом, так как его построили родители и он длительное время проживал в нем.



"А вот теперь представьте, что в ваше семейное гнездо приходят пять человек и хотят забрать его. В первую очередь им стоило подумать, у какого человека и что они забирают. Они загнали его в безвыходную ситуацию по психическому статусу. Видимо, он уже находился в состоянии напряжения и, оказавшись в критической ситуации, начал стрелять. Агрессия переполнила его сознание. Человека переклинило, и эта агрессия и негативная информация вылились в эти выстрелы. Я думаю, что в первую очередь тем, кто шел забирать, и, наверное, даже в первую очередь тем, кто направлял их туда, нужно было оценить ситуацию и умерить свои аппетиты. Можно было каким-то образом дать человеку решить этот вопрос. Здесь, видимо, дело встало очень категорично: раз попал в капкан, теперь не выберешься, и плевать на дальнейшую твою судьбу. Они спровоцировали эту ситуацию, те, кто организовал это выселение, и те, кто, возможно, не по своей воле пошел исполнять, вплоть до нового владельца, который приобретал его с таким злом", - отметил Владимир Стеблянко.



По словам психолога, в такой кризисной ситуации много виноватых. При этом это не снимает вины с самого стрелявшего. В критической ситуации человек должен сохранять здравый смысл и рассудок, а убийство в данном случае можно рассматривать как тягчайшее преступление. По мнению специалиста, человек в данной ситуации лишился внутренней критики и защищал имущество буквально как часть себя.



"Когда человек идет в магазин, чтобы купить оружие, неважно, травматическое или боевое, якобы для самообороны, он должен осознавать, что, когда ему реально придется защищаться, ему нужно будет стрелять или те, кто нападает, увидев оружие в его руках, сами выстрелят. Зачем провоцировать заранее такую ситуацию? Гораздо проще и дешевле расстаться с какими-то материальными ценностями, чем рисковать жизнью. Было немало таких случаев, когда люди, пытаясь остановить грабителей в своем доме, выходили с оружием и погибали сами. Всегда должен присутствовать здравый смысл, но бывают ситуации, когда он блокирован негативной энергией", - отметил президент Ассоциации психологов.



Подводя итог своим рассуждениям, психолог отметил, что для разрешения ситуации, с одной стороны, стрелявший мужчина должен быть трезво оценить, стоят ли материальные ценности, пусть даже и дом, таких катастрофических последствий, какие произошли после стрельбы. С другой стороны - те, кто пришел к нему домой, должны были заранее подумать, что их может ждать, и взвесить риски. Возможно, в этом случае они могли бы применить более гибкий подход и не превращать это в безысходную ситуацию.



Врач-психотерапевт и руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова отметила, что объективно оценить психическое состояние стрелявшего алматинца могут только психиатры в ходе официального освидетельствования. Однако причиной таких действий могла стать целая совокупность факторов.



"Тут могут быть и особенности личности, доведение до отчаяния, и сама обстановка безысходности. Все это вместе могло повлиять на этого человека. У каждого человека свой уровень восприятия, кто-то более чувствителен, кто-то менее. Бывает, что у человека все было хорошо, но кто-то наступит на его больную мозоль, и все нехорошее, что у него было, прорывается наружу", - отметила психотерапевт.



Врач отметила и еще одну особенность, связанную с восприятием трагедии. Люди в социальных сетях, которые обсуждают эту ситуацию, поделились на два лагеря. Одни выступают на стороне стрелка, при этом понимая, что он совершил недопустимое. Другие осуждают его и сочувствуют погибшим. В этом случае те, кто сопереживает задержанному мужчине, автоматически переносят эти события на самих себя. Они думают о том, как бы поступили сами в такой ситуации. Те из них, кто наиболее близко воспринимает произошедшее, встают на сторону стрелявшего. По словам специалиста, в то же время, если попытаться посмотреть на ситуацию со стороны, можно увидеть, что человек изначально имел приличное благосостояние и сам накопил долги.



"Было решение суда, и не одно, и об этом решении человек знал. Он не внезапно узнал, что его могут выселить. У него были юристы, которые так или иначе информировали о ситуации и том, что ему грозит. У нас в менталитете есть привычка полагаться на авось. Большинство людей доводят себя до белого каления, и только когда им становится совсем плохо, думают об обращении к врачу. Как известно, легче всегда предупредить, а не вылечить. Думаю, тут можно провести такую аналогию. Человек, построивший и содержавший такой большой дом, явно имевший средства, сам усугублял свою финансовую ситуацию. О решении судов он знал, но ждал до последнего. Не исключено, что он мог заранее готовиться к визиту судебных исполнителей и нового владельца, но тут окончательный вердикт может вынести только экспертиза", - отметила Жибек Жолдасова.



Психолог также отметила, что за последние полтора-два года многие из нас находятся в высоком социальном напряжении из-за пандемии и экономической ситуации. Растет уровень тревоги, многие потеряли работу или перешли на более низкооплачиваемые должности, но при этом далеко не каждый готов брать в руки оружие и решать свои проблемы таким путем. Общий уровень социального давления увеличился, но при этом у каждого остается личная ответственность за свое благосостояние.



Напомним, инцидент произошел вечером 20 сентября, когда около 17.20 владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. По словам очевидцев, весь инцидент со стрельбой произошел за одну минуту.

В результате инцидента алматинский стрелок убил пятерых человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой. Как стало известно, у погибшего судисполнителя осталось пятеро детей. Позже, ночью, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование семьям погибших.