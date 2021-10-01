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Названы привычки, убивающие поджелудочную железу

Просмотров:559 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Названы привычки, убивающие поджелудочную железу
Фото:elements.envato.com
По словам врача, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем.

"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", - отметил Мясников.

Он подчеркнул, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.

"Из других частых причин - курение. Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", - уточнил медик.

Мясников также включил в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.

Напомним, ранее Мясников назвал самый эффективный способ бросить курить. Медик считает, что не нужно растягивать этот процесс во времени. По мнению Мясникова, лучше всего принять волевое решение и отказаться от сигарет раз и навсегда.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 11:01
Все вредно, главное знать меру. От острой еды тоже можно получить вред здоровью. Также от сладостей разжиреть и повысить сахар в крови.
 
 

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