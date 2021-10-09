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"После Димаша ничему не удивляюсь" - выступление казахстанца в "Голосе" восхитило Градского

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 16:30
"После Димаша ничему не удивляюсь" - выступление казахстанца в "Голосе" восхитило Градского
Адильхан Макин
Адильхан Макин из Казахстана восхитил своим выступлением членов жюри и стал участником команды наставника Александра Градского в "Голос России", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Адильхан исполнил песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя". В разговоре с жюри парень рассказал, что ему 27 лет и он родом из Петропавловска.

Отметим, что выступление казахстанца развернуло кресла двух наставников: Димы Билана и Александра Градского.

Комментируя выступление Адильхана, Александр Градский отметил:

"Я после Димаша ничему не удивляюсь, ничему казахскому. А сегодня ты меня удивил. Верхний регистр звучит как у тенора, средний регистр как у баритона, низкий как у низкого баса. Это очень редкая история", - отметил Градский.




Казахстанский певец Адильхан Макин завоевал Гран-при международного фестиваля "Славянский базар - 2019" в Витебске.

Ранее выступление 18-летней Куралай Мейрамбек в казахстанском аналоге шоу "Голос" ("Qazaqstan дауысы") попало в мировой рейтинг Best of The Voice.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Банкир
  • Галина63
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:13
Молодец, Адильхан! Замечательный шанс и заявка на большое творчество, достойную жизнь и прославление Казахстана.
Разве не геноцидом своего народа занимаются те, кто призывает казахов прекратить пользоваться русским языком?
 
 

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