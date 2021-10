"После Димаша ничему не удивляюсь" - выступление казахстанца в "Голосе" восхитило Градского

Адильхан Макин из Казахстана восхитил своим выступлением членов жюри и стал участником команды наставника Александра Градского в "Голос России", передает корреспондент Tengrinews.kz.Адильхан исполнил песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя". В разговоре с жюри парень рассказал, что ему 27 лет и он родом из Петропавловска.Отметим, что выступление казахстанца развернуло кресла двух наставников: Димы Билана и Александра Градского.Комментируя выступление Адильхана, Александр Градский отметил:"Я после Димаша ничему не удивляюсь, ничему казахскому. А сегодня ты меня удивил. Верхний регистр звучит как у тенора, средний регистр как у баритона, низкий как у низкого баса. Это очень редкая история", - отметил Градский.Казахстанский певец Адильхан Макин завоевал Гран-при международного фестиваля "Славянский базар - 2019" в Витебске.Ранее выступление 18-летней Куралай Мейрамбек в казахстанском аналоге шоу "Голос" ("Qazaqstan дауысы") попало в мировой рейтинг Best of The Voice.