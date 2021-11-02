«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.81 KZT
  • €1 = 494.93 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сахарный кризис: цены выходят из-под контроля

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Сахарный кризис: цены выходят из-под контроля
Иллюстративное фото
Ценники на сахар по всей стране меняться стали слишком уж часто. Рафинад дороже песка – килограмм можно купить от 550 тенге. А вот цена на песок доходит до 319 тенге. При этом потребители говорят, ещё месяц назад цена была ниже. Средняя цена на сахар в Шымкенте – 395 тенге. Всё потому, что на рынках, в супермаркетах и магазинах у дома цена одна, а в некоторых торговых сетях её пытаются сдерживать субсидиями. На это в Шымкенте выделили 2000 тонн сахара, его отпускают по 5 килограммов в руки, передает informburo.kz

«Заключены договоры с поставщиком, сейчас в ТЦ «Грамад» реализуется по фиксированной цене – по 287 тенге за килограмм, там есть на продукцию лимит. С начала года, по официальным данным, рост на сахар у нас идёт 22,9%«, – сообщил начальник отдела управления предпринимательства Шымкента Кайрат Базарбеков.

Сахарный кризис: цены выходят из-под контроля


Дороже всего килограмм сахара обходится жителям столицы – 320 тенге, атыраусцы покупают килограмм за 315 тенге, павлодарцы чуть дешевле – 301 тенге. Дешевле всего, по данным Energyprom.kz, сахар стоит в Таразе – 245 тенге. Рост цен на сахар в региональном разрезе сильнее всего ощущался в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, где цена выросла почти на 45%. Наименьший, хотя и ощутимый, рост цен зафиксирован в Алматы – на 17% за год.

В Ассоциации производителей сахара предполагают, что урожай будет таким же, как и в прошлом году, хотя уже понятно, что покрыть весь рынок не смогут. Специалисты давно говорят об увеличении посевных площадей, но фермеров ещё нужно заинтересовать – предоставить воду для полива и ГСМ по льготной цене.

«Мы просили, чтобы рассмотрели вопрос, чтобы местный сахар казахстанский распространялся по госзаказу, обеспечивались социальные объекты, больницы, детские сады, школы. Чтобы они покупали казахстанский сахар, а не отдавали предпочтение российскому сахару», – рассказала президент Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности РК Айжан Наурзгалиева.

В соседних России и Беларуси цену на сахар планируют поднимать, а значит, повышения цены следует ожидать и казахстанцам.


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 10:45
nazarbayevskii,
+100500 ah1n1
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 10:22
"В соседних России и Беларуси цену на сахар планируют поднимать, а значит, повышения цены следует ожидать и казахстанцам" в топку такие союзы, всё надо прекращать такие отношения. Выход из союза, и жить чаяниями своего народа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:10
Скоро в гости в качестве подарка будет ходить с продуктами.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика