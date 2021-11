Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.

Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Сообщение об этом появилось на официальном сайте группы в пятницу, 5 ноября.



Альбом получил название Voyage, в него вошли десять треков. Он доступен на стриминговых сервисах, а также на виниловых пластинках, компакт-дисках и аудиокассетах.





ABBA анонсировала выход альбома в сентябре нынешнего года, тогда же она представила две композиции из него - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.



Весной 2022 года квартет планирует представить альбом на концерте, который должен состояться на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Однако Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад сами на сцену не выйдут - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.



Группа ABBA была основана в 1972 году. Voyage - ее девятый студийный альбом. Прошлый альбом - The Visitors был выпущен 30 ноября 1981 года.