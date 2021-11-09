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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 10:42
Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва
Иллюстративное фото
Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Сообщение об этом появилось на официальном сайте группы в пятницу, 5 ноября.

Альбом получил название Voyage, в него вошли десять треков. Он доступен на стриминговых сервисах, а также на виниловых пластинках, компакт-дисках и аудиокассетах.


ABBA анонсировала выход альбома в сентябре нынешнего года, тогда же она представила две композиции из него - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Весной 2022 года квартет планирует представить альбом на концерте, который должен состояться на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Однако Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад сами на сцену не выйдут - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.

Группа ABBA была основана в 1972 году. Voyage - ее девятый студийный альбом. Прошлый альбом - The Visitors был выпущен 30 ноября 1981 года.



Источник: DW
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Комментарии ( 1 )

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  • bekenova
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:46
уже прослушал пару дней назад. когда он вышел.
ABBA узнаешь сразу- легкая, непринужденная классная музыка и голоса.
все в духе прошлых лет.

немного грустная одна песня там, не знаю с чем связаны эти события. смешанные чувства вызывает. в целом bravo
 
 

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