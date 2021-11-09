Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу. Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Сообщение об этом появилось на официальном сайте группы в пятницу, 5 ноября.
Альбом получил название Voyage, в него вошли десять треков. Он доступен на стриминговых сервисах, а также на виниловых пластинках, компакт-дисках и аудиокассетах.
ABBA анонсировала выход альбома в сентябре нынешнего года, тогда же она представила две композиции из него - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.
Весной 2022 года квартет планирует представить альбом на концерте, который должен состояться на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Однако Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад сами на сцену не выйдут - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.
Группа ABBA была основана в 1972 году. Voyage - ее девятый студийный альбом. Прошлый альбом - The Visitors был выпущен 30 ноября 1981 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz