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Президент Токаев подписал закон об амнистии

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Президент Токаев подписал закон об амнистии
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Президента.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации.

Во-первых, выйдут на свободу около 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации.

Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации.

В-третьих, будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению. Согласно статье 78 Уголовного кодекса не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо опасные преступления.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены к Дню независимости.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства.


Источник: tengrinews.kz
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