"Чтобы всё, что написал Абай о нас, стало неправдой". Поэт Ербол Жумагул представил новый перевод Слов назидания Абая

"Слова назидания" Абая состоят из 45 кратких притч и философских трактатов.
Презентация "Слов назидания" Абая Кунанбаева ("Абайдың қара сөздері") состоялась в Центральной библиотеке столицы в присутствии читателей, общественных деятелей, журналистов и исследователей творчества самого известного казахского философа и поэта.
По мнению Жумагулова, предыдущие переводы "Слов назидания", особенно советского периода, отличались неточностью, стилистическими ошибками и вольностью трактовок.
"Мне было особенно важно учитывать дотошную точность перевода, чтобы на русском языке Абай звучал не как ворчливый старик, а как степной аксакал. Чтобы через документальную стилистику читатели чувствовали запах курдюка, кизяка и аула", – подчеркнул поэт.
Одним из главных открытий, по словам переводчика, стало то, что слова Абая адресованы в первую очередь его родне: изначально это было завещание, а не литературное произведение, как принято считать сейчас. Мол, в оригинале текста есть сквернословие, сумбур и повторяющиеся банальности.
"Но в каждом слове чувствуются эмоции Абая, его мировоззрение, душевная чистота и высота. "Слова назидания" – это зеркало, в котором мы отражаемся как есть. И вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы опровергнуть слова философа. Чтобы всё, что написал Абай о казахах, стало неправдой. Пока что это правда", – констатировал Жумагул.
Книга на двух языках будет доступна в свободной продаже в начале следующего года. Переводчик подчеркнул, что этот перевод был сделан не на средства госзаказа, а "на чистом энтузиазме".
Идея по-новому перевести Абая не только на русский, но и на английский языки принадлежит Международному казахскому ПЕН-клубу, который также профинансировал проект.
В этом году в Казахстане широко отмечали 175-летие основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора.
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