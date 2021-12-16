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"Чтобы всё, что написал Абай о нас, стало неправдой". Поэт Ербол Жумагул представил новый перевод Слов назидания Абая

Просмотров:955 Опубликовано: Вчера, 16:12
"Чтобы всё, что написал Абай о нас, стало неправдой". Поэт Ербол Жумагул представил новый перевод Слов назидания Абая
Ербол Жумагул / Фото Informburo.kz
"Слова назидания" Абая состоят из 45 кратких притч и философских трактатов.

Презентация "Слов назидания" Абая Кунанбаева ("Абайдың қара сөздері") состоялась в Центральной библиотеке столицы в присутствии читателей, общественных деятелей, журналистов и исследователей творчества самого известного казахского философа и поэта.

По мнению Жумагулова, предыдущие переводы "Слов назидания", особенно советского периода, отличались неточностью, стилистическими ошибками и вольностью трактовок.

"Мне было особенно важно учитывать дотошную точность перевода, чтобы на русском языке Абай звучал не как ворчливый старик, а как степной аксакал. Чтобы через документальную стилистику читатели чувствовали запах курдюка, кизяка и аула", – подчеркнул поэт.

Одним из главных открытий, по словам переводчика, стало то, что слова Абая адресованы в первую очередь его родне: изначально это было завещание, а не литературное произведение, как принято считать сейчас. Мол, в оригинале текста есть сквернословие, сумбур и повторяющиеся банальности.

"Но в каждом слове чувствуются эмоции Абая, его мировоззрение, душевная чистота и высота. "Слова назидания" – это зеркало, в котором мы отражаемся как есть. И вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы опровергнуть слова философа. Чтобы всё, что написал Абай о казахах, стало неправдой. Пока что это правда", – констатировал Жумагул.

Книга на двух языках будет доступна в свободной продаже в начале следующего года. Переводчик подчеркнул, что этот перевод был сделан не на средства госзаказа, а "на чистом энтузиазме".

Идея по-новому перевести Абая не только на русский, но и на английский языки принадлежит Международному казахскому ПЕН-клубу, который также профинансировал проект.

В этом году в Казахстане широко отмечали 175-летие основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Дизель (Посетители) Вчера, 17:02
"Мне было особенно важно учитывать дотошную точность перевода, чтобы на русском языке Абай звучал не как ворчливый старик, а как степной аксакал. Чтобы через документальную стилистику читатели чувствовали запах курдюка, кизяка и аула", – подчеркнул поэт.

ДА!, многозначительное заявление, особенно последняя строка, что не соответствует современному образу коренного населения...
И, не надо пытаться "редактировать", великого казахского мыслителя по поводу русских и русского языка...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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