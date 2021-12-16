"Чтобы всё, что написал Абай о нас, стало неправдой". Поэт Ербол Жумагул представил новый перевод Слов назидания Абая

"Слова назидания" Абая состоят из 45 кратких притч и философских трактатов.



Презентация "Слов назидания" Абая Кунанбаева ("Абайдың қара сөздері") состоялась в Центральной библиотеке столицы в присутствии читателей, общественных деятелей, журналистов и исследователей творчества самого известного казахского философа и поэта.



По мнению Жумагулова, предыдущие переводы "Слов назидания", особенно советского периода, отличались неточностью, стилистическими ошибками и вольностью трактовок.



"Мне было особенно важно учитывать дотошную точность перевода, чтобы на русском языке Абай звучал не как ворчливый старик, а как степной аксакал. Чтобы через документальную стилистику читатели чувствовали запах курдюка, кизяка и аула", – подчеркнул поэт.



Одним из главных открытий, по словам переводчика, стало то, что слова Абая адресованы в первую очередь его родне: изначально это было завещание, а не литературное произведение, как принято считать сейчас. Мол, в оригинале текста есть сквернословие, сумбур и повторяющиеся банальности.



"Но в каждом слове чувствуются эмоции Абая, его мировоззрение, душевная чистота и высота. "Слова назидания" – это зеркало, в котором мы отражаемся как есть. И вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы опровергнуть слова философа. Чтобы всё, что написал Абай о казахах, стало неправдой. Пока что это правда", – констатировал Жумагул.



Книга на двух языках будет доступна в свободной продаже в начале следующего года. Переводчик подчеркнул, что этот перевод был сделан не на средства госзаказа, а "на чистом энтузиазме".



Идея по-новому перевести Абая не только на русский, но и на английский языки принадлежит Международному казахскому ПЕН-клубу, который также профинансировал проект.



В этом году в Казахстане широко отмечали 175-летие основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора.