Госслужащим разрешат подрабатывать: предложение объяснили в АДГС

В Агентстве по делам государственной службы дали разъяснения о возможной дополнительной деятельности госслужащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.



В ведомстве отметили, что в настоящее время действующее законодательство допускает занятие госслужащими научной, педагогической и творческой деятельностью.



"Эти категории не охватывают тех госслужащих, которые обладают специальными или уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. К примеру, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что законопроектом предлагается предоставить госслужащим законную возможность получать доход от работы, которую они могут выполнять в свободное от основной работы время, при этом соблюдая норму о конфликте интересов.



"Это будет способствовать сохранению, развитию и распространению уникальных навыков многих из них. При этом под иную оплачиваемую деятельность не будет подпадать предпринимательская деятельность. То есть это подразумевает работу по найму, что не предполагает извлечение выгоды от функций, выполняемых госслужащим", - заявили в АДГС.



В заключение в агентстве добавили, что соответствующий опыт можно наблюдать в странах дальнего зарубежья. Например, в Англии и Финляндии, по данным ведомства, с согласия руководства госслужащим можно иметь вторую работу при недопущении конфликта интересов.