Право на забвение. Касается ли оно всех?

Слушайте, руководить СМИ – это не только бесконечные летучки и поиск интересных тем. За последние пару месяцев в редакционный мейл @ladakz пришло несколько «писем из прошлого». Люди пишут и просят удалить информацию о себе десяти-пятнадцатилетней давности. И знаете, по-человечески я их понимаю. Интернет помнит всё, а мы – не очень. Мы меняемся, совершаем ошибки, растем. Но гугл это такой цифровой татуировщик, который набил неудачную татушку, а теперь ты с ней ходишь на свидания и собеседования. Существует «право на забвение». Но как его применять? Расскажу какие принципы мы применяем.

Иллюстрация создана при помощи ИИ

Кейс первый: Молодой парень когда-то выиграл студенческий конкурс профессионального мастерства (типа «Batysskills»). И вот спустя 10 лет он пишет: «На сегодняшний день наличие этих данных в открытом доступе нарушает моё право на неприкосновенность частной жизни и компрометирует мою безопасность, так как напрямую раскрывает мои биографические данные и местоположение в прошлом». Мое мнение: да без проблем. Это его личный успех, который ему больше не нужен. Это не общественно значимая информация. Кстати, стиль его письма натолкнул на мысль, что он теперь где-то в органах госбезопасности работает.



Кейс второй: Женщина 8 лет назад поехала туристом в Украину и попала там в психиатрическую клинику. Об этом писали многие СМИ, в том числе и мы. Сейчас она вроде бы здорова, живет обычной жизнью, но эта старая новость висит над ней как клеймо. Мое мнение: тут я обеими руками «за» удаление. Личное здоровье – это интимная вещь.



Третий кейс. Чуть сложнее. Мы писали со ссылкой на полицию о разыскиваемых преступниках Мангистау. Один из них пишет, что уже отсидел и судимость погашена. Вот тут начинаются сложности. С одной стороны, он вроде искупил вину. Хотя подтверждающих документов мы обычно не спрашиваем. С другой стороны, история его преступления была фактом. Имеет ли право общество знать, кто живет рядом? Оставлю за скобками, какое было принято решение по его запросу.



А теперь – «красная линия». А что делать с чиновниками? Реальный кейс. Человек 12 лет назад попался на коррупции в нашем регионе. Мы об этом писали. Он отсидел или получил условку, подождал, пока всё утихнет, и... Снова занимает высокий пост.



Он пишет мне: «Моя судимость погашена, я чист, удалите порочащую информацию». Грозится судом.



И вот тут «право на забвение» как будто ломается о «право общества знать». Если ты идешь распоряжаться госбюджетом, твоя биография принадлежит не только тебе, но и налогоплательщикам. Коррупция – это не «ошибка молодости», это характеристика отношения к власти. Есть вероятность, что он исправился, а может и нет.



Моя позиция такая: если информация касается частной жизни, здоровья или детских успехов – ок, мы удаляем. Но если ты идешь в политику или на госслужбу, – твоё прошлое остается в архивах. Считаю, что общество должно иметь возможность вбить фамилию в поиск и увидеть не только парадный портрет, но и то, что ты пытаешься спрятать.

Как вы считаете, где эта грань? Должны ли мы прощать «цифровые грехи» всем без исключения, или чиновники/бизнесмены – это особая категория?

Баглан Айдашов