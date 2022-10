Брокер Esperio: что происходит с рынком ETF

Рынок на позитиве

Как фонды отвечают на кризис

Прогнозы

В октябре инвесторы сохраняют достаточно позитивные ожидания в отношении динамики фондовых рынков. Наибольший приток средств с начала месяца демонстрируют ETF ориентированные на восстановление стоимости акций и облигаций.«В фонды SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO), то есть ETF повторяющие динамику индекса широкого рынка S&P 500 в октябре пришло $7,2 млрд. и $2,2 млрд соответственно. В ETF ориентированные на динамику гособлигаций iShаres U.S. Treasury ETF (GOVT), Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) приток средств в октябре был немного скромнее по $2,6 млрд на каждый», отмечает аналитик брокера Esperio По всей видимости, инвесторы надеялись и надеются на позитивное влияние сразу двух факторов.Во-первых, это смягчение траектории повышения учетной ставки ФРС, по этому поводу на рынке появляется все больше слухов и спекуляций, которые только подогревают надежды. Чего стоит сообщение Wall Street Journal в пятницу, 21 октября, после которого индекс S&P 500 взлетел на 3,2%.А во-вторых, инвесторы могли понадеяться на вполне логичный существенный отскок в облигациях после обвала на британском долговом рынке, устроенным в конце сентября правительством уже бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.Учитывая, что специализирующиеся на британских гособлигациях биржевые фонды вроде iShares Core UK Gilts Ucits ETF (IGLT) или ETF Index-Linked Gilts Ucits (INXG) и другие упали в конце сентября – начале октября на 30-50%, стерев доходы за последние 12-15 лет, в покупках ETF на гособлигации определенно был смысл, особенно если некоторые инвесторы были осведомлены о спасении долгового рынка Банком Англии.Подтверждающей преимущественно позитивные ожидания инвесторов от фондовых рынков выглядит и таблица антилидеров среди биржевых фондов. Прежде всего, это реверсивный ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) откуда с начала октября ушло $2,2 млрд, это второй результат. Кроме того, отток $3,2 млрд за тот же период из биржевого фонда ориентированного на краткосрочные корпоративные облигации Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) можно также интерпретировать как уход из «защиты».«В той или иной мере реагировать на рост волатильности финансовых рынков пытаются практически все компании, создающие ETF. Общие направления тут примерно следующие, инвестиционные компании выводят на рынок ETF с неклассической стратегией для биржевых фондов, но с более схожим подходом к управлению как во взаимных фондах», указывает аналитик брокера Esperio Речь идет о более активном управлении структурой биржевого фонда. Например, Burney Investment Managment недавно запустили в США активно управляемый ETF-фонд, который на основе авторской модели циклов перетока средств из акций компаний крупной капитализации в акции компаний мелкой капитализации и обратно, перестраивает структуру вложений по секторам и сегментам.Аналогичный подход, с активным управлением предлагают и другие компании, Desjardins Global Asset Managment запустила в Канаде ETF Desjardins Alt Long/Short Global Equity Markets (DAMG.UСN), в котором используются схожие со стратегиями хедж-фондов корзины покупки и продажи фьючерсов, позволяющих гасить волатильность рынка.Можно привести и много других аналогичных примеров, но идея везде одна и та же: инвестиционные компании пытаются создать своего рода гибрид между классическим ETF, где все очень просто и в основном идет привязка к динамике конкретных активов, и между взаимными фондами, управлением которых занимаются специальные управляющие.Как считается на рынке, последние (управляющие из взаимных фондов) показывают лучшую динамику фонда в периоды медвежьего рынка, как сейчас, но берут за это гораздо большую комиссию, чем биржевые фонды. Желание встроить активное управление в ETF-индустрию является очередной попыткой демократизировать рынки, сделав доступным более качественное управление фондом в турбулентный период.Необходимо очень жестко разделять два периода, на которые делятся следующие 4 и более месяцев. Первый период ноябрь-февраль, с высокой вероятностью будет характеризоваться дефляционным шоком, с одновременным началом развития трека фрагментации глобальной финансовой системы.Здесь инвесторам стоит воздержаться от инвестиций в биржевые фонды, повторяющие динамику фондовых и долговых рынков. То есть те самые SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Vanguard S&P 500 ETF(VOO), iShаres U.S. Treasury ETF (GOVT), Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и другие аналогичные ETF в следующие 4 месяца могут быть главными аутсайдерами.Гораздо лучше должны выглядеть инверсивные фонды вроде ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) и золотые ETF, например, SPDR Gold Trust (GLD). Благодаря высокой вероятности снижения индекса широкого рынка S&P 500 еще на 20-25% (2800-3000 пунктов), а также близости рынка золота к вероятной зоне разворота ($1400-1600 за тройскую унцию), подобные ETF должны показать лучшую динамику в следующие 4 месяца.Что касается второго периода, который начнется с февраля-марта 2023 года, то за исключением золотого ETF, ситуация должна стать обратной. То есть инверсивные биржевые фонды, ориентированные на падение фондового рынка, начнут проигрывать классическим ETF ориентированным на рост фондовых рынков.