История из Казахстана показала, как важно вовремя обращаться за помощью Социальные сети прочно вошли в повседневную жизнь. Здесь легко познакомиться, подружиться и завязать доверительные отношения. Но за видимой лёгкостью онлайн-общения нередко скрываются серьёзные угрозы.

Шантаж в Instagram: одно обращение спасло девушку

Недавний случай в Казахстане стал наглядным примером того, как интернет-знакомство обернулось шантажом. Молодая девушка познакомилась в Instagram с обходительным юношей. Переписка развивалась стремительно и вскоре приобрела доверительный, а затем и откровенный характер.



Однако за внешним обаянием скрывались иные намерения. Сохранив личные переписки, молодой человек начал требовать деньги, угрожая распространить интимные скриншоты среди друзей, подписчиков и родителей девушки.

Оказавшись под давлением, девушка испытывала страх и растерянность. Выход она нашла случайно — пролистывая Instagram, обратила внимание на страницу движения Stop Bullying Kazakhstan. Телефон горячей линии, указанный в профиле, стал для неё спасением.



Реакция была молниеносной: специалисты ситуационного центра Stop Bullying приняли сигнал и подключили к делу уполномоченные органы. Уже в течение нескольких часов подозреваемый был установлен. Сейчас по факту ведётся официальное расследование.

Каждое обращение — это не просто история, а судьба конкретного человека. Мы работаем для того, чтобы никто не оставался один на один с бедой. Очень важно помнить: помощь всегда рядом, — подчеркнули в движении Stop Bullying.

Этот случай ещё раз подтвердил: виртуальное доверие не всегда означает безопасность. Но своевременное обращение способно защитить от давления, угроз и страха.

Сегодня движение Stop Bullying продолжает круглосуточную работу, помогая детям, подросткам и взрослым справляться с буллингом, кибернасилием и другими сложными ситуациями. И эта история — доказательство того, что один звонок может изменить всё.



