18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.08.2025, 11:35

Шантаж в Instagram: одно обращение спасло девушку

Новости компаний 0 513

История из Казахстана показала, как важно вовремя обращаться за помощью

Социальные сети прочно вошли в повседневную жизнь. Здесь легко познакомиться, подружиться и завязать доверительные отношения. Но за видимой лёгкостью онлайн-общения нередко скрываются серьёзные угрозы.


 

Шантаж в Instagram: одно обращение спасло девушку
Шантаж в Instagram: одно обращение спасло девушку

Недавний случай в Казахстане стал наглядным примером того, как интернет-знакомство обернулось шантажом. Молодая девушка познакомилась в Instagram с обходительным юношей. Переписка развивалась стремительно и вскоре приобрела доверительный, а затем и откровенный характер.

Однако за внешним обаянием скрывались иные намерения. Сохранив личные переписки, молодой человек начал требовать деньги, угрожая распространить интимные скриншоты среди друзей, подписчиков и родителей девушки.
Оказавшись под давлением, девушка испытывала страх и растерянность. Выход она нашла случайно — пролистывая Instagram, обратила внимание на страницу движения Stop Bullying Kazakhstan. Телефон горячей линии, указанный в профиле, стал для неё спасением.

Реакция была молниеносной: специалисты ситуационного центра Stop Bullying приняли сигнал и подключили к делу уполномоченные органы. Уже в течение нескольких часов подозреваемый был установлен. Сейчас по факту ведётся официальное расследование.

Каждое обращение — это не просто история, а судьба конкретного человека. Мы работаем для того, чтобы никто не оставался один на один с бедой. Очень важно помнить: помощь всегда рядом, — подчеркнули в движении Stop Bullying.

Этот случай ещё раз подтвердил: виртуальное доверие не всегда означает безопасность. Но своевременное обращение способно защитить от давления, угроз и страха.
Сегодня движение Stop Bullying продолжает круглосуточную работу, помогая детям, подросткам и взрослым справляться с буллингом, кибернасилием и другими сложными ситуациями. И эта история — доказательство того, что один звонок может изменить всё.

На правах рекламы

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира