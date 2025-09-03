18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 13:57

Серьги: лучшие модели и советы по выбору в 2025 году

Новости компаний 0 287

Серьги — один из самых выразительных видов ювелирных украшений. Они не просто завершают образ, но часто становятся его смысловым центром. От лаконичных пусетов до сложных каффов — каждая модель задает настроение и подчеркивает черты лица.

Серьги: лучшие модели и советы по выбору в 2025 году
Серьги: лучшие модели и советы по выбору в 2025 году

Виды серег: выберите свой акцент

Пусеты, или серьги-гвоздики, остаются фаворитами среди универсальных украшений. Они плотно прилегают к мочке уха, создавая аккуратный, сдержанный акцент. Особенно популярны пусеты с бриллиантами — такие серьги уместны и в деловой обстановке, и в вечернем образе.

Для повседневного ношения лучше выбирать пусеты с английской или винтовой застежкой — они надежнее, особенно если украшение имеет вставку.

Для ежедневной носки рекомендуются бриллианты от 0,5 карата — более мелкие могут теряться визуально, особенно при активной мимике.

Бриллианты должны иметь стойкую огранку — например, круглую бриллиантовую, которая меньше подвержена сколам при механических воздействиях.

Серьги-кольца, или конго, снова в центре внимания. Их диаметр может быть как миниатюрным (10–15 мм), так и выразительным (до 60 мм).

Тонкие кольца подходят даже к деловому стилю, а крупные серьги (от 40 мм) могут визуально утяжелять нижнюю часть лица и быть неудобными при короткой шее или объемной прическе.

Серьги с подвесками визуально вытягивают шею и придают образу легкость. Дизайн может быть геометричным, флоральным или абстрактным — выбор зависит от гардероба и повода.

Длина таких серег варьируется от 4 до 10 см. Для тонкой шеи и высокого роста подвески подчеркивают утонченность, но при активном образе жизни важно учитывать вес изделия.

Каффы и продевки особенно актуальны в неформальных образах. Современные каффы охватывают ушную раковину и создают эффект многослойности без дополнительных проколов.

Однако не все модели универсальны: некоторые конструкции требуют определенной формы уха или особой посадки, которую лучше примерять заранее.

Бренды, работающие с подобными формами: Dior, Maria Black, Repossi.

Застежки: комфорт и безопасность

Тип застежки влияет не только на удобство, но и на срок службы украшения:

Английская застежка — универсальна и надежна, особенно для массивных серег с камнями.

Французская застежка — более изящна, но надежна только для легких серег (до 3–5 граммов).

Итальянская застежка сочетает надежность английской системы с визуальной легкостью и изысканностью. Часто используется в серьгах с бриллиантами, особенно в премиальных марках вроде Buccellati.

Винтовая застежка особенно популярна в детских и повседневных моделях — надежна, но требует аккуратного обращения.

Для чувствительной кожи и склонности к аллергии рекомендуется выбирать застежки из медицинской стали, титана или золота высокой пробы.

Металлы и вставки: сочетание формы и содержания

Золото 750 пробы и платина — оптимальный выбор по долговечности, безопасности и эстетике. Они устойчивы к окислению и сохраняют блеск даже при постоянной носке.

Желтое золото — теплое и традиционное.

Белое золото — нейтральное и современное. Часто покрывается родием для дополнительного блеска. Со временем это покрытие стирается и может потребовать обновления у ювелира.

Розовое золото требует более внимательного ухода: из-за меди в составе оно может темнеть при контакте с потом, парфюмом и косметикой.

Платина тяжелее золота на 20–30% — серьги из нее ощущаются массивнее, особенно в крупном дизайне. Это стоит учитывать при выборе.

Что касается вставок:

Бриллианты — универсальны, хорошо переносят повседневную носку.

Сапфиры и изумруды нередко проходят термообработку или пропитку маслом — это влияет на их стойкость, требует бережного ухода.

Жемчуг и опалы — чувствительные к механическим повреждениям и влаге, не подходят для ежедневного ношения.

Перламутр — хрупкий материал, серьги с ним нельзя ронять или погружать в хлорированную воду.

Как выбрать серьги под ситуацию

На каждый день подойдут легкие пусеты, небольшие кольца или геометричные модели без подвесов.

На вечер — более выразительные формы: серьги с подвесками, крупные камни, каффы.

В подарок выбирайте универсальные решения — пусеты или серьги с лаконичным дизайном из благородного металла, с надежной застежкой и камнем среднего размера.

Подбор по форме лица

Круглое лицо: вытянутые подвески, вертикальные формы.

Квадратное лицо: кольца, каплевидные модели, сглаженные силуэты.

Овальное лицо: универсальный тип — подходят все формы, можно выбирать по случаю.

Прямоугольное лицо: уравновешивают короткие округлые модели — шарики, капли, пусеты.

Треугольное лицо: рекомендуется избегать длинных подвесок, особенно с расширением к низу — они акцентируют разницу между лбом и подбородком.

Ответы на частые вопросы

Можно ли заказать одну серьгу?

Да. Многие бренды и ювелирные мастерские предлагают изготовление парной серьги на заказ или подбор похожей модели.

Как проверить посадку?

Перед покупкой серьги желательно подержать в ушах 5–10 минут. Это позволяет оценить вес, посадку и комфорт при движении.

Какие серьги подойдут ребенку?

Для первых серег предпочтительны гвоздики из гипоаллергенного металла с винтовой застежкой — она снижает риск потери и не давит на мочку. Рекомендуются модели из золота 750 пробы.

На какие бренды обратить внимание?

Tiffany & Co. — классические пусеты.

Dior — дизайнерские каффы и подвески.

Cartier — лаконичные серьги-конго.

Chopard, Boucheron, Buccellati, PIERRE — премиум-класс.

Заключение

Хорошие серьги — это не только украшение, но и инструмент выражения личности. При выборе важно учитывать не только визуальный эффект, но и комфорт, надежность застежки, особенности металла и камней.

Правильно подобранные серьги делают образ цельным и уверенным — вне зависимости от случая.

На правах рекламы

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?