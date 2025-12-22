Свой профессиональный праздник отметили энергетики АО «МРЭК». Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. Каждый год десятки работников АО «МРЭК» получают заслуженные награды за их значительный вклад в развитие энергетики и многолетнюю добросовестную работу в этой важной сфере. От успешной работы специалистов АО «МРЭК» во многом зависит энергетическая безопасность региона.

Почёт и заслуги: более 130 специалистов АО «МРЭК» удостоены наград ко Дню энергетика

22 декабря в актовом зале в здании управления состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика РК. Торжественное собрание началось со слов Председателя Правления АО «МРЭК» Касымхана Сыздыкова. В своём выступлении он выразил благодарность сотрудникам компании за ответственное выполнение производственных задач и взаимовыручку, высокий профессионализм и преданность выбранному делу, а также за значимый вклад в развитие компании.

По доброй многолетней традиции, лучших сотрудников компании в этот день отметили высокими наградами, Почетными грамотами, Благодарственными письмами от имени Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, Министерства энергетики Республики Казахстан, Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области и ТОО «Казахстанские коммунальные системы», а также от имени Председателя Правления АО «МРЭК».

Церемония награждения открылась торжественным присвоением высокого звания «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» удостоен Мурат Амантаевич Иманов, заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению АО «МРЭК».

Мурат Амантаевич прошёл все этапы профессионального пути — от электромонтёра до руководящей должности. В 2011 году он был принят в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на должность электромонтёра оперативно-выездной бригады 4-го разряда. С 2013 года после успешной сдачи квалификационных проверок был назначен специалистом производственно-технического отдела. Уже в 2014 году возглавил производственно-технический отдел, а позднее в том же году был назначен начальником службы перспективного развития. В 2025 году занял должность заместителя Председателя Правления АО «МРЭК» по развитию и обеспечению.

За годы работы Мурат Амантаевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист и профессионал своего дела, внёсший значительный вклад в реализацию инвестиционных программ компании. Он обладает глубокими знаниями в области обслуживания электрооборудования электростанций, электрических сетей и систем, эксплуатации и модернизации оборудования подстанций, а также владеет современными управленческими подходами, технологиями и эффективными стилями руководства персоналом, уделяя особое внимание подготовке и развитию молодого поколения специалистов.

Я искренне благодарен за это высокое признание и горжусь возможностью продолжать трудиться на благо энергетической отрасли нашего региона. Это достижение стало возможным благодаря совместной работе всей команды АО «МРЭК», и я разделяю эту награду с каждым сотрудником компании. Спасибо за оказанное доверие и поддержку! - сказал Мурат Иманов.

Энергетика по праву считается сердцем любой экономики, а специалисты, работающие в этой стратегически важной отрасли, заслуживают особого признания. За значительный вклад в развитие энергетического комплекса, высокий профессионализм и преданность своему делу почётное звание «Почётный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» присвоено Рахие Еркиновне Ташимовой, начальнику Отдела анализа и сбыта электрической энергии. Рахия Еркиновна - яркий пример преданности своему делу. Она начала свой трудовой путь энергетика 20 лет назад и с тех пор продолжает вкладывать в него свои усилия и опыт. В своей работе умело использует комплексный подход в вопросах снижения потерь электроэнергии в электрических сетях: проводит тщательный анализ энергетических балансов, систем коммерческого и технического учета, и организации управления сбытом электроэнергии. Рахия Ташимова высокопрофессиональный специалист, обладающий инициативой и строгим соблюдением дисциплины в работе. Неоднократно поощрялась профессиональными наградами. На сегодняшний день Рахия Еркиновна является одним из передовых энергетиков региона.

Также звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» получил Ербол Акжанатович Аминов, начальник Службы релейной защиты и автоматики. Многолетний труд Ербола Акжанатовича служит примером того, как профессионализм, глубокие знания и инновационный подход позволяют превращать самые сложные задачи энергетической отрасли в стабильные и надёжные результаты.

Почетными грамотами Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены: руководитель Корпоративного центра обучения Елимай Козибагаркызы; начальник Узенского РЭС Суйнгали Муханбетович Танашов; начальник Юридического управления Балжан Максатовна Иржанова; начальник Бейнеуского РЭС Кыдырбек Табылганович Майланов; ведущий инженер по наладке и испытаниям Службы испытании Ержан Аннамуратович Казахбаев.

За значительный вклад в развитие энергетического комплекса, высокий профессионализм и преданность своему делу Звание «Почётный энергетик РК» присуждается - Электромонтеру оперативно-выездной бригады Узенского РЭС Серикову Канату Абиловичу.

Звание «Заслуженный энергетик РК» присвоено - Специалисту проводной связи Службы связи и диспетчерского технологического управления Жарылгасинову Берикбаю Нуркасыновичу.

Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Министерства энергетики РК были вручены: начальнику Производственно-технического отдела Бауыржану Муратулы Абдрееву; электромонтеру оперативно-выездной бригады Актауского РЭС Аяну Сабиевичу Ойлашеву; начальнику Актауского РЭС Ерлану Копбаевичу Нарикову.

За многолетний и добросовестный труд почетным званием «Ардагер энергетик» награждена Мэуе Саясатовна Тулеуова, ведущий инженер по реализации Узенского РЭС.

Мэуе Саясатовна — человек, для которого энергетика давно стала не просто профессией, а образом жизни. За её плечами — более двух десятилетий работы в АО «МРЭК», где она прошла путь от контролёра до ведущего инженера по реализации в Узеньском РЭС. Общий стаж в энергетике — 23 года, и сегодня она с уверенностью говорит: «Это дело всей моей жизни». Сегодня Мэуе Саясатовна с интересом наблюдает за тем, как меняется отрасль. По её мнению, будущее энергетики — за чистыми источниками энергии. Солнечные и ветровые электростанции, новые технологии распределения и хранения энергии — всё это сделает электричество доступнее и экологичнее. Однако основа останется прежней: высокие требования к точности и надёжности.

Вне работы Мэуе Тулеуова — любящая мать, бабушка и хозяйка большого, сплочённого семейного круга. Она мама четверых детей, все уже взрослые и живут своими семьями. А ещё она бабушка тринадцати внуков.

Признательность хранителям электросетевого хозяйства выразил руководитель Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области. Он вручил энергетикам Благодарственные письма.

За вклад в социально-экономическое развитие Мангистауской области были награждены:

электромонтер по обслуживанию подстанции Бейнеуского РЭС Асылан Дүйсенғалиұлы;

электромонтер по обслуживанию подстанции Узеньского РЭС Хыдырбаева Роза Дуйсеновна. В этом году специалисты АО «МРЭК» также были отмечены Благодарственными письмами от Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей. Среди награждённых — сотрудники, чей труд и преданность отрасли заслуживают особого признания:

Мольдашев Келдыбай — электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Актауского РЭС;

— электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Актауского РЭС; Әділханов Райымбек Асқарұлы — электромонтёр по эксплуатации сетей Бейнеуского РЭС;

— электромонтёр по эксплуатации сетей Бейнеуского РЭС; Хыдырбаева Роза Дуйсеновна — электромонтёр по обслуживанию подстанции Узеньского РЭС. Эти награды являются заслуженным признанием многолетнего труда специалистов, их компетентности и значимого вклада в развитие и стабильность энергетической системы региона.

В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли. 14 сотрудников АО «МРЭК» были отмечены заслуженными наградами от имени руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. Эти высокие награды стали официальным признанием их профессионализма и ответственности.

За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, профессионализм и преданность профессии более 100 сотрудникам были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Председателя Правления АО «МРЭК» и ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Вот уже более полувека АО «МРЭК» остаётся одним из крупнейших и социально значимых предприятий западного региона Казахстана. Компания сосредоточена на передаче и распределении электроэнергии в Мангистауской области, а её трудовой коллектив последовательно и системно работает над развитием и модернизацией электросетевого комплекса региона. Достижения каждого из отмеченных сотрудников отражают высокий уровень компетентности, преданность своему делу и стремление к совершенствованию в сфере энергетики, что является залогом устойчивого развития отрасли и повышения качества предоставляемых услуг.

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем энергетика Республики Казахстан! Хочу поблагодарить коллег за ответственность в выполнении производственных задач и взаимовыручку. Благодаря высокому профессионализму и усилиям специалистов нашей компании, успешно решались задачи по повышению энергетической эффективности, снижению потерь, внедрению инновационных технологий. Все это — результат совместной работы сплоченного коллектива АО «МРЭК». В этот праздничный день желаю безаварийной работы, нескончаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия! Пусть в Ваших семьях всегда царит тепло и свет, а профессиональная деятельность приносит заслуженный успех! - сказал Председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.

