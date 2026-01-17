Китай в 2025 году был одним из самых привлекательных направлений для туристов из СНГ. Страна открыла безвизовый режим, перелёты стали доступнее, а интерес к туризму, бизнесу и шопингу в КНР заметно вырос.

Китай без визы и без наличных: как работают Octobank и Kaspi

Но есть нюанс, о котором предупреждают почти все опытные путешественники: в Китае почти не работают привычные способы оплаты.

К этому добавляется ещё один фактор: карты Visa и Mastercard российских банков за границей фактически не работают. Но не для кого ни секрет, что сегодня почти каждый второй россиянин имеет карту банка страны СНГ — Казахстана, Узбекистана или другой соседней юрисдикции — и активно использует её в поездках.

На этом фоне особую актуальность приобретают решения, которые позволяют платить в Китае так же просто, как дома — по QR-коду, быстро и без лишних действий. И здесь на первый план выходят два банка из стран СНГ, которые уже реализовали такие сценарии: Octobank (Узбекистан) и Kaspi.kz (Казахстан) — оба с поддержкой Alipay+ в своих мобильных приложениях.

Почему в Китае не работают привычные карты

Даже при наличии международной карты путешественники сталкиваются с тем, что:

• терминалы не принимают карту;

• требуется локальная регистрация в китайских платёжных сервисах;

• возникают двойные конвертации;

• списания происходят с задержками или блокируются.

Китай уже несколько лет живёт в формате QR-экономики, где основным способом оплаты стали Alipay и WeChat Pay, а карты — лишь вспомогательный инструмент.

Поэтому для комфортной поездки важно не просто иметь карту, а доступ к QR-платежам внутри китайской инфраструктуры.

Alipay и Alipay+: что именно нужно туристу

Здесь важно понимать разницу:

• Alipay — кошелёк и переводы внутри китайской экосистемы;

• Alipay+ — международная платёжная платформа, через которую иностранные банки подключаются к сети китайских мерчантов.

Именно Alipay+ позволяет туристам из России и СНГ платить по QR-коду в Китае, не открывая китайский счёт и не проходя локальную верификацию.

Банки СНГ, которые уже дают такой доступ

На сегодня подтверждённый и рабочий сценарий QR-оплаты через Alipay+ из банковского приложения реализован у двух крупных игроков СНГ:

● Kaspi Bank (Казахстан)

Kaspi Bank — крупнейшая финтех-экосистема Казахстана — также реализовала интеграцию Alipay+ в Kaspi Super App.

В официальных материалах банка описан сценарий: пользователь открывает приложение, выбирает сервис Alipay+ и оплачивает покупки по QR-коду за границей, в том числе в Китае.

● Octobank (Узбекистан)

Octobank стал первым банком Узбекистана, который интегрировал Alipay+ в своё мобильное приложение Octo-mobile.

Интеграция реализована через национальную платёжную систему HUMO и позволяет клиентам оплачивать покупки у мерчантов Alipay+ в Китае и других странах.

Таким образом, россияне, у которых есть карты банков СНГ, уже сегодня могут пользоваться китайской платёжной инфраструктурой — легально и без обходных схем.

Как платить в Китае через QR: общий сценарий

Независимо от банка (Octobank или Kaspi), логика оплаты выглядит схожим образом:

Открываете банковское приложение Выбираете оплату через Alipay+ Сканируете QR-код продавца илипоказываете свой QR Подтверждаете платёж

При этом:

• интернет нужен, VPN не требуется;

• OTP и офлайн-коды не используются;

• конвертация происходит автоматически;

• платёж подтверждается мгновенно.

Для пользователя это выглядит как обычная оплата в приложении — без ощущения «заграничного» платежа.

Регистрация и важные условия

Здесь есть различия по странам, но общий принцип одинаковый.

Octobank

• пользователь должен быть авторизован в Octo-mobile;

• первичная регистрация и идентификация проходят в Узбекистане через сервис myID;

• после активации приложение работает за границей без ограничений по географии.

Kaspi Bank

• пользователь должен быть клиентом Kaspi и иметь активный аккаунт в Kaspi Super App;

• дополнительные локальные регистрации в Китае не требуются;

• оплата доступна при нахождении за границей.

Для россиян это означает простую вещь: если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете использовать её как основной платёжный инструмент в Китае.

Какие карты можно использовать в Octo-mobile (Octobank)

Отдельное преимущество решения от Octobank — гибкость в работе с картами разных платёжных систем. Через мобильное приложение Octo-mobile пользователь может привязать сразу несколько карт и выбирать удобный источник оплаты.

Через приложение Octo-mobile можно привязать:

• карты HUMO и UZCARD любых банков Узбекистана;

• карты Visa и Mastercard, выпущенные Octobank.

Это позволяет использовать сервис даже при наличии нескольких карт разных платёжных систем — например, комбинировать локальные карты и международные карты Octobank в одном приложении. Для путешественника это удобно: не нужно менять привычную карту, достаточно выбрать нужную в момент оплаты.

Где ещё работает Alipay+ через эти банки

Alipay+ — глобальная сеть. Через Octobank и Kaspi оплата доступна более чем в 50 странах, включая:

• Азию: Япония, Южная Корея, Сингапур, Таиланд;

• Европу: Германия, Франция, Италия, Испания;

• Ближний Восток: ОАЭ, Катар, Турция;

• СНГ и Америку: Казахстан, Армения, США, Чили.

Это удобно для тех, кто путешествует по сложным маршрутам — Китай + Азия или Китай + Европа.

Почему это выгоднее наличных и Visa/Mastercard

Путешественники, уже использующие QR-платежи через банки СНГ, отмечают:

• не нужно заранее покупать валюту;

• нет двойной конвертации;

• нет чарджбеков Visa и Mastercard;

• платёж принимают там, где карты не работают;

• вы платите в понятной валюте и контролируете расходы.

Отдельный плюс — обычный Alipay и WeChat Pay часто не работают за пределами Китая, если пользователь не авторизован локально. Alipay+ через банки СНГ продолжает работать.

Итог: с чем ехать в Китай в 2026 году

Современный Китай — это:

• безвизовый въезд;

• цифровая экономика;

• QR-платежи как стандарт;

• ограничения для российских карт Visa и Mastercard.

На этом фоне банки СНГ с интеграцией Alipay+ — Octobank и Kaspi — становятся практичным решением для россиян, которые хотят путешествовать без финансовых сюрпризов.

Если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете платить в Китае так же просто, как дома — нужно лишь выбрать правильный инструмент.

