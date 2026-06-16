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16.06.2026, 11:21

АО «МРЭК» приступило к строительству новой подстанции в сельской местности

Новости компаний 0 625

Надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей является одним из ключевых направлений деятельности АО «МРЭК», входящего в группу компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС). В рамках ежегодной программы модернизации энергетической инфраструктуры компания продолжает обновление и развитие электросетевых объектов региона.

 

АО «МРЭК» приступило к строительству новой подстанции в сельской местности
АО «МРЭК» приступило к строительству новой подстанции в сельской местности

В текущем году АО «МРЭК» приступило к строительству новой понизительной подстанции в районе села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области. Решение о строительстве подстанции принято по предложению акимата Мунайлинского района.
Необходимость реализации проекта обусловлена высоким уровнем износа действующей подстанции 110/6 кВ «СКЗ», введённой в эксплуатацию в 1968 году. Степень износа оборудования составляет порядка 90%. Данная подстанция обеспечивает электроснабжение сразу три крупных села — Мангистау, Баянды и Баскудук.

На фоне активного роста жилой и коммерческой застройки в районе существующая инфраструктура испытывает значительные нагрузки, что приводит к перегрузкам в сетях. Для оперативного решения данной проблемы проект реализуется на основе разработанной проектно-сметной документации (ПСД) и включён в утверждённую Инвестиционную программу АО «МРЭК».
Как отметил руководитель Управления развития АО «МРЭК» Азамат Шангреев, реализация проекта является важным этапом в обеспечении надёжного энергоснабжения региона.

Строительство новой подстанции позволит разгрузить действующую инфраструктуру, повысить надёжность электроснабжения и создать условия для дальнейшего развития населённых пунктов, — отметил он.

Общая стоимость проекта составляет более двух миллиардов тенге. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы первого этапа, включая планировку территории, срезку лишнего грунта и отсыпку основания под подъездные пути.

Полное завершение строительства объекта запланировано на август 2027 года.
Село Баскудук расположено в 8 километрах от города Актау. Здесь проживают более 30 тысяч сельчан.


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