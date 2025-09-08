Это было красиво: жители Актау наблюдали лунное затмение (фото)

Қазақ тіліне аудару

Вечером 7 сентября жители Актау стали свидетелями завораживающего явления – лунного затмения. Lada.kz публикует самые яркие моменты небесного спектакля, который подарил горожанам ощущение единения с природой и напомнил о величии космоса.

Использованные в материале фото: жители Актау

В момент затмения Земля полностью или частично заслоняет Луну от солнечного света, и спутник приобретает необычный оттенок – от серебристого до багрового.

Над городом у Каспия зрелище выглядело особенно эффектно. В ясном небе Луна постепенно погружалась в тень нашей планеты, меняя цвет и форму. Жители города останавливались во дворах, выходили на набережную и фотографировали небесное явление.

Астрономы отмечают: лунные затмения случаются несколько раз в год, но далеко не всегда они видны на территории Казахстана.

В этот раз природа подарила редкую возможность наблюдать его без специальных приборов.

Некоторые смотрели на затмение посредством онлайн-трансляции.

