07.12.2025, 17:05

Жизнь под открытым небом: как выживают бездомные в Актау

Фоторепортажи 0 4 382 Сергей Кораблев

Корреспондент Lada.kz пообщался с бездомными, обитающими у центрального рынка, и узнал об их судьбах, трудностях и о том, оказывают ли им поддержку.

Фото автора
Фото автора

У входа на центральный рынок ежедневно можно увидеть одних и тех же людей без определённого места жительства.

Некоторых, в том числе 41-летнего Александра, я видел здесь ещё с детства. Рядом с ним уже несколько лет находится его товарищ - 38-летний Николай.

В пакете среди помидоров лежала книга «Дети капитана Гранта».

Как сказал Николай, он нашёл её и хочет почитать.

Когда корреспондент предложил им покушать, они попросили только горячего чая. По их словам, сейчас для них важнее всего согреться.

Николай рассказал, что родился в Уральске, позже жил в Алматы и России. Работал курьером газеты «Страничка здоровья», перевозил лекарства, имел стабильный доход. Но после того как обнаружилось, что его паспорт просрочен, в 2016 году его депортировали в Казахстан, и он оказался в Актау.

Он снимал жильё посуточно, подрабатывал, но денег не хватало. В какой-то момент устал от бесконечной гонки за оплатой и оказался на улице.

На его руке я увидел татуировку, о которой он так толком и не рассказал.

«Было дело. Молодость, глупость. Сам виноват. Но больше в криминал ни ногой. У меня могло быть всё, но теперь я хочу только нормальной, тихой жизни. Лучше на улице, чем снова туда», — говорит Николай и едва сдерживает слёзы.

Александр — инвалид II группы, левая сторона тела частично парализована. Он перебивается случайными заработками в селах Мангистау, пасёт скот, но, как утверждает, его часто оставляли без оплаты.

.

Последние дни, когда в Актау шли дожди, мужчины промокли до нитки.

«Мы промерзли под дождём, как собаки», - вспоминает Николай.

Не имея денег на ночлег, они ночевали в подъезде дома во 2-м микрорайоне, на холодном бетонном полу.

Но, как рассказывают, в три часа ночи им встретился 18-летний парень - житель дома. Он не выгнал их, а наоборот, принёс горячего чая, хлеб и конфеты, попросив лишь соблюдать чистоту.

Если бы им предложили работу и жильё, оба ответили согласием.

Николай умеет работать на стройке, сваркой, Александр может быть подсобным рабочим. Но они признаются, что больше всего боятся обмана - уже были случаи, когда им не платили.

На вопрос, обращались ли они в центр помощи бездомным, мужчины ответили, что были там, где одни алкоголики и наркоманы.

«Кормёжки нет, если только договоришься с охранником. Помощи - ноль», - говорят мужчины.

У Николая есть сын, недавно вернувшийся из армии РФ. С ним он общается, а с бывшей женой - нет.

У Александра родных в Актау нет  он полностью одинок.

Для связи они оставили номер: ‪+7 (778) 594-08-17‬ (Александр).

