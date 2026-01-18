Бутики пустеют, продавцы уходят: что ждёт торговые центры Актау

В Актау все чаще говорят о том, что торговые центры теряют арендаторов: бутики закрываются, этажи пустеют, а предприниматели жалуются на «мертвый сезон» и конкуренцию с маркетплейсами. Корреспондент Lada.kz посетил несколько крупных торговых объектов города и выяснил, почему продавцы покидают торговые точки и есть ли риск, что некоторые ТЦ могут не пережить этот кризис.

Фото автора

ТРЦ «Астана»

В торгово-развлекательном центре «Астана», несмотря на высокую посещаемость, было заметно, что часть бутиков на втором этаже закрыта.

По словам самих продавцов, в настоящее время не работают около 13 торговых точек.

Предприниматели связывают ситуацию с ростом конкуренции со стороны маркетплейсов. По их мнению, на покупателей всё больше влияют такие площадки, как Wildberries, Temu и Kaspi.kz, где товары зачастую стоят дешевле. Кроме того, продавцы отмечают, что Актау – небольшой город, и это также отражается на уровне спроса.

По словам сотрудников торговых точек, сейчас многие предприниматели переживают кризис и испытывают серьёзные неудобства.

Остаются работать немногие.

Также они подчёркивают, что январь и февраль традиционно считаются «мертвым сезоном», и спад покупательской активности особенно заметен в этот период. Продавцы вспоминают, что ещё два-три года назад ситуация была стабильной, однако после активного развития маркетплейсов торговля заметно просела.

Как уточняют предприниматели, процесс закрытия бутиков начался ещё летом прошлого года – тогда, по их словам, прекратили работу первые три торговые точки.

ТРК «Актау»

Следующим объектом для посещения стал ТРК «Актау». В социальных сетях пользователи нередко выражают недовольство состоянием торгового центра, отмечая закрытые бутики и неудобства для посетителей.

Плохой менеджмент, отсутствие подхода и желания развивать бизнес убивает ТРК «Актау» с каждым днём всё больше и больше. Половина бутиков на 3 и 4 этажах просто закрыта. Не работающие эскалаторы, отсутствие нормальных брендов, платные и не совсем приятно пахнущие туалеты – всё это приводит к тому, что некогда красивый по своей задумке ТРЦ закроется или в лучшем случае будет доживать последние годы. ТРК «Актау» требует толкового управленца и инвестиции, которые вдохнут сюда новую жизнь, - пишут горожане.

Продавцы, работающие в ТРК «Актау», связывают закрытие некоторых торговых точек с ростом конкуренции.

По их словам, в городе открываются новые центры, такие как Saya Park, а также торговый центр «Жигер», который после ремонта активно сдаёт помещения в аренду. При этом аренда, как отмечают предприниматели, в «Жигере» дешевле.

Среди минусов ТРК «Актау» арендаторы называют проблемы с лифтами и траволаторами, а также отсутствие продуктового супермаркета.

Кроме того, продавцы отмечают нехватку рекламы и продвижения торгового центра.

В принципе, комплекс хороший. Здесь много детских развлекательных зон, достаточно бутиков с одеждой, наработанные точки – всё есть, - говорят продавцы.

По их словам, третий этаж постепенно пустеет в том числе из-за отсутствия стабильной работы лифтов и траволаторов.

Это особенно неудобно для посетителей с детскими колясками, пожилых людей и семей с маленькими детьми.

При этом продавцы отмечают, что даже на фоне развития маркетплейсов торговый центр полностью без посетителей не останется. На третьем этаже работают такие магазины, как Kari и LC Waikiki, которые продолжают пользоваться спросом благодаря доступным ценам. По мнению продавцов, туда чаще идут молодёжь и люди среднего возраста, которым проще подняться пешком.

Что касается уборной, на которую также жалуются жители, продавцы утверждают, что туалет хоть и платный, но в целом находится в нормальном состоянии и без неприятного запаха. Стоимость посещения составляет 50 тенге.

Проблемы с подъёмными механизмами остаются актуальными, однако во время визита корреспондента на месте работали бригады – специалисты проводили ремонт как лифтов, так и траволаторов.

ТРЦ «Заман»

С ситуацией корреспондент ознакомился и в торговом центре «Заман». По сравнению с ранее осмотренными торгово-развлекательными центрами людей здесь заметно меньше, а посещаемость, как отмечают продавцы, значительно снизилась.

По словам предпринимателей, сейчас в торговом центре не функционируют около 15 бутиков. Многие арендаторы, по их утверждению, переехали в места с более высокой проходимостью, в частности – в торгово-развлекательный центр «Saya Park» и торговый центр «Жигер».

Одной из главных причин падения спроса продавцы называют активное развитие маркетплейсов. По их мнению, люди всё чаще делают покупки онлайн из-за более низких цен. При этом предприниматели отмечают, что качество товаров на площадках зачастую оставляет желать лучшего, однако покупатели всё равно выбирают более доступные предложения.

В то же время продавцы считают, что у торгового центра «Заман» есть шанс восстановить прежнюю активность. По их словам, аренда здесь остаётся приемлемой, а в ближайшее время ожидаются положительные изменения: планируется открытие медицинской клиники, а также возвращение супермаркета, который ранее работал в этом здании. В связи с этим некоторые предприниматели предполагают, что часть ушедших арендаторов может вернуться.

Тем не менее продавцы не скрывают опасений: если ситуация продолжит ухудшаться такими темпами, торговые центры могут оказаться на грани закрытия.

Кроме того, предприниматели отмечают, что подобная тенденция наблюдается и в других торговых объектах города – закрытие бутиков, по их словам, происходит также в ТЦ «Алатау» и «Ak Kala Mall».

Корреспонденты продолжат следить за развитием ситуации.

.Напомним, ранее аким Актау заявил, что связывает упадок бизнеса с плохим благоустройством террриторий.