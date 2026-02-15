Лебеди стали главной аттракцией на набережной Актау. Фоторепортаж

Набережная Актау продолжает радовать население скоплением долгожданных пернатых: десятки лебедей подплывают к людям вплотную и берут еду прямо с рук. Сложившиеся обстоятельства приводят в восторг как детей, так и взрослых. Корреспондент Lada.kz подготовил фоторепортаж и выяснил, что думают местные жители и гости города о массовом явлении и условиях обитания птиц.

Фото автора

Сегодня, 15 февраля, на берегу можно увидеть не только лебедей, но и чаек, уток и других птиц.

Однако именно лебеди больше других пернатых привлекают внимание людей.

По словам местных жителей, раньше птицы держались на расстоянии, а теперь подплывают совсем близко и без страха берут еду из рук.

Однако место кормления в 4А микрорайоне напоминает болото: у берега скапливаются водоросли, происходит их разложение, стоит неприятный запах.

Не всем это по душе, но желающих увидеть белоснежных птиц меньше не становится.

Многие приходят специально, увидев видео с лебедями в Instagram. Среди них семья из Актобе, приехавшая в гости на несколько дней.

У меня шок, что тина так воняет – пройти невозможно. Но лебедей жалко, видно, что они голодные, - поделились гости.

Ее дочери Томирис и Аделина, как уверяет мама, с детства знают: хлебом кормить нельзя. С собой они принесли кукурузу.

Несмотря на предупреждения экологов, большинство людей продолжают приносить хлеб. При этом сами признают, что птицы «хотят именно его».

На берегу корреспондент увидел также пшено, морковь и даже морскую капусту.

Самыми проворными оказались чайки – они ловко перехватывают хлеб в воздухе и порой выхватывают его прямо из рук.

Местная семья Молдир и Наурыз с детьми признались, что впервые видят такое количество птиц. Они кормили лебедей перловкой.

Алдияр и Ариадна пришли с родителями после роликов в соцсетях и принесли капусту.

Для малышей происходящее – настоящее событие. Лебедь совсем рядом, его можно покормить с руки – воспоминания на всю жизнь.

Однако не обходится без испуга. Трехлетняя Афина, например, запомнит этот день надолго: птица слегка ущипнула ее, когда брала кукурузу.

Ее мама Мария считает, что такая близость к людям может быть признаком голода.

Это красивая картина, но в то же время тревожно. Если птицы так тянутся к людям, значит, им не хватает пищи. И обязательно нужен человек, который объяснит, чем можно кормить, а чем нельзя. Хлеб для них вреден, - говорит она.

Нужно отметить, что люди также собираются покормить птиц за инсталляцией «I Love Aktau».

Напомним, ранее член Экологического совета одной из партий Мангистауской области Данияр Акимжанов обратился к жителям региона с разъяснением о вреде кормления лебедей хлебом. Подробнее по ссылке.

Читайте также о том, сколько лебедей зимуют на Каспии в Мангистауской области.