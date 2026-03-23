23.03.2026, 09:07

Тысячи людей, дроны с баурсаками и цифровые юрты: масштабный Наурыз прошел в Мангистау

Фоторепортажи 0 1 872 Сергей Кораблев

Актау с размахом отметил Наурыз – празднование объединило тысячи людей, национальные традиции и современные технологии. Как прошёл праздник – в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Наурыз в Актау отпраздновали масштабно и ярко. Мероприятие началось с шествия «Берекелі Наурыз – мерекелік шеру», в котором приняли участие более двух тысяч человек.

Жители региона в национальных костюмах прошли вдоль набережной, продемонстрировав богатое культурное наследие казахского народа.

Праздничную атмосферу дополнила ярмарка ремесленников, где были установлены 30 юрт, а свои изделия представили мастера национального искусства.

Всего в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек.

Современные технологии также стали частью праздника.

В интерактивной юрте «Digital Nauryz» гости могли увидеть роботов, VR-игры, 3D-печать и IT-проекты местных разработчиков.

Большой восторг у гостей вызвали дроны, которые раздавали баурсаки.

В рамках празднования прошли театрализованные постановки.

Также культурно-познавательные выставки, концерты и соревнования по национальным видам спорта.

Юные артисты и творческие коллективы представили зрителям песни, танцы и музыкальные номера, создав атмосферу настоящего народного праздника.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей региона с Наурызом, подчеркнув важность единства, мира и обновления.

Своими впечатлениями поделились жители и гости города.

Местная жительница Аружан отметила, что на празднике ощущалась живая атмосфера.

Чувствуется атмосфера дружбы, единства и любви, - говорит Аружан.

Девушки Актота, Жансая и Амангуль приехали в Актау из Уральска по работе.

Мы впервые празднуем Наурыз в Актау. Для нас это было необыкновенно – настолько живо и весело проходит праздник. Мы видели празднование и в Алматы, где раньше работали, и в родном Уральске, но здесь всё по-особенному. Мы не ожидали, что столько людей придут в национальных костюмах. Праздник действительно сплочает, и мы очень рады оказаться в гуще событий, - поделились впечатлениями девушки.

Гость из Алматы Аскар приехал в Актау к родным, которые пригласили его отметить праздник вместе.

Погода оказалась не самой благоприятной, но сам праздник прошёл замечательно. Минусов не вижу – одни плюсы, - отметил он.

По словам жительниц города Аяулым и Айнакоз, с каждым годом людей на празднике становится всё больше.

Айман и Данияр, которые недавно начали встречаться, впервые посетили Наурыз вместе. Они поздравили всех с праздником и отметили, что остались под большим впечатлением.

Пожилой житель по имени Алаш приехал на празднование из села Бейнеу. В национальной одежде он с радостью делился своими эмоциями и признался, что праздник оставил у него самые тёплые впечатления.

Местный житель Тимур пришёл на набережную, чтобы встретить друзей и знакомых. 

Настроение сразу поднялось – много знакомых лиц, приятелей. Сегодня по-настоящему Новый год. Удивительно, что поток людей не заканчивается. Я пришёл ближе к вечеру и поразился, сколько здесь людей, - рассказал Тимур.

