Тысячи людей, дроны с баурсаками и цифровые юрты: масштабный Наурыз прошел в Мангистау

Актау с размахом отметил Наурыз – празднование объединило тысячи людей, национальные традиции и современные технологии. Как прошёл праздник – в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.
Наурыз в Актау отпраздновали масштабно и ярко. Мероприятие началось с шествия «Берекелі Наурыз – мерекелік шеру», в котором приняли участие более двух тысяч человек.
Жители региона в национальных костюмах прошли вдоль набережной, продемонстрировав богатое культурное наследие казахского народа.
Праздничную атмосферу дополнила ярмарка ремесленников, где были установлены 30 юрт, а свои изделия представили мастера национального искусства.
Всего в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек.
Современные технологии также стали частью праздника.
В интерактивной юрте «Digital Nauryz» гости могли увидеть роботов, VR-игры, 3D-печать и IT-проекты местных разработчиков.
Большой восторг у гостей вызвали дроны, которые раздавали баурсаки.
В рамках празднования прошли театрализованные постановки.
Также культурно-познавательные выставки, концерты и соревнования по национальным видам спорта.
Юные артисты и творческие коллективы представили зрителям песни, танцы и музыкальные номера, создав атмосферу настоящего народного праздника.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей региона с Наурызом, подчеркнув важность единства, мира и обновления.
Своими впечатлениями поделились жители и гости города.
Местная жительница Аружан отметила, что на празднике ощущалась живая атмосфера.
Чувствуется атмосфера дружбы, единства и любви, - говорит Аружан.
Девушки Актота, Жансая и Амангуль приехали в Актау из Уральска по работе.
Мы впервые празднуем Наурыз в Актау. Для нас это было необыкновенно – настолько живо и весело проходит праздник. Мы видели празднование и в Алматы, где раньше работали, и в родном Уральске, но здесь всё по-особенному. Мы не ожидали, что столько людей придут в национальных костюмах. Праздник действительно сплочает, и мы очень рады оказаться в гуще событий, - поделились впечатлениями девушки.
Гость из Алматы Аскар приехал в Актау к родным, которые пригласили его отметить праздник вместе.
Погода оказалась не самой благоприятной, но сам праздник прошёл замечательно. Минусов не вижу – одни плюсы, - отметил он.
По словам жительниц города Аяулым и Айнакоз, с каждым годом людей на празднике становится всё больше.
Айман и Данияр, которые недавно начали встречаться, впервые посетили Наурыз вместе. Они поздравили всех с праздником и отметили, что остались под большим впечатлением.
Пожилой житель по имени Алаш приехал на празднование из села Бейнеу. В национальной одежде он с радостью делился своими эмоциями и признался, что праздник оставил у него самые тёплые впечатления.
Местный житель Тимур пришёл на набережную, чтобы встретить друзей и знакомых.
Настроение сразу поднялось – много знакомых лиц, приятелей. Сегодня по-настоящему Новый год. Удивительно, что поток людей не заканчивается. Я пришёл ближе к вечеру и поразился, сколько здесь людей, - рассказал Тимур.
