«Таза Қазақстан»: В Каракиянском районе прошёл масштабный субботник

В Каракиянском районе был организован субботник в рамках Республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На территории парка имени М. Жолболдина в центре района было высажено 100 саженцев деревьев, в том числе 50 тополей, 25 берёз и 25 айландов. Это доброе дело стало одной из важных инициатив, направленных на озеленение и улучшение экологической обстановки в Каракиянском районе.

В субботнике приняли участие около 100 сотрудников отделов и учреждений, подведомственных районному акимату. Участники совместным трудом внесли свой вклад в охрану природы и благоустройство территории.

Акция по поддержанию чистоты является частью мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и расширение зелёных зон района.