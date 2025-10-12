«Таза Қазақстан»: В Каракиянском районе прошёл масштабный субботник

В Каракиянском районе был организован субботник в рамках Республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу районного акимата.
На территории парка имени М. Жолболдина в центре района было высажено 100 саженцев деревьев, в том числе 50 тополей, 25 берёз и 25 айландов. Это доброе дело стало одной из важных инициатив, направленных на озеленение и улучшение экологической обстановки в Каракиянском районе.
В субботнике приняли участие около 100 сотрудников отделов и учреждений, подведомственных районному акимату. Участники совместным трудом внесли свой вклад в охрану природы и благоустройство территории.
Акция по поддержанию чистоты является частью мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и расширение зелёных зон района.
Комментарии0 комментарий(ев)