Касым-Жомарт Токаев: «Парламентская реформа – это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа»

«Сегодня мы проводим первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе.



Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа – это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. В своем Послании я четко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте.

Сегодня на нашем первом заседании присутствуют представители Парламента, Администрации Президента, Правительства и политических партий, юристы, ученые, общественные деятели. Все они – известные в стране граждане, специалисты в различных областях.

Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа – это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы».