15.10.2025, 11:50

Особый подарок от Мангистау ТЮРКСОЙ: в Анкаре установлена казахская юрта

Госинформзаказ 0 467

Делегация Мангистауской области подарила Международной организации ТЮРКСОЙ уникальное достояние казахского народа – семикрылую юрту, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Торжественное мероприятие, прошедшее в штаб-квартире ТЮРКСОЙ, было направлено на укрепление культурного сотрудничества и братских связей между тюркоязычными странами.

В церемонии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким Актау Абилкаир Байпаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики доктор Сердар Чам, а также заместитель председателя Партии справедливости и развития, профессор, доктор Кюршад Зорлу и мэр Анкары Васип Шахин.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что подаренная юрта станет символом единства и сплочённости.

Актау достойно несёт звание культурной столицы тюркского мира, превратившись в жемчужину Каспийского моря и место встречи тюркских культур. Подаренная деревянная юрта станет древним символом единства и сплочённости. Выражаем благодарность акиму Мангистауской области Нурдаулету Игиликовичу за этот ценный подарок, - сказал он.

Аким Актау Абилкаир Байпаков подчеркнул, что статус культурной столицы тюркского мира – это честь и большая ответственность.

Казахская юрта – это не просто жилище наших предков, а неотъемлемая часть духовной культуры. Дар, преподнесённый ТЮРКСОЙ и нашим тюркским братьям, символизирует братство и общие культурные корни. Быть культурной столицей тюркского мира – большая честь и ответственность. Мы с радостью принимали все мероприятия этого года и благодарим всех, кто был рядом с нами, - сообщил Абилкаир Байпаков.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной программой с участием мангистауских артистов, представивших зрителям национальные мелодии и танцы.

