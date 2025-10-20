В школе «Куйкен» Бейнеуского района открылась телестудия

Қазақ тіліне аудару

По информации пресс-службы областного управления образования, цель проекта — освещать важные события школьной жизни, достижения учеников и учителей, а также развивать творческие способности учащихся.

Руководителем проекта является учитель истории Избасар Изимов. По его словам, «Куйкен ТВ» — это новая инициатива, направленная на повышение общественной активности в школе и воспитание творческого поколения.

В телестудии ученики готовят новости, проводят интервью, создают видеоролики и пробуют себя в роли телеведущих. Это помогает им развивать навыки публичных выступлений, написания текстов, видеосъемки и монтажа. Кроме того, в студии регулярно выходит рубрика «Еженедельные новости», которая своевременно информирует о школьных событиях и повышает интерес учеников к жизни школы.

Отметим, что финансовую поддержку школьной телестудии оказал фонд «Қазақстан халқына».