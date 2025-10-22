В Актау пройдет фестиваль GREEN BEAT

Қазақ тіліне аудару

В честь Дня Республики в Актау 25 октября состоится экологический фестиваль GREEN BEAT, объединяющий природу, творчество и вдохновение.

Фестиваль GREEN BEAT

Мероприятие организовано в рамках государственного социального заказа при поддержке отдела внутренней политики и развития языков акимата города Актау.

Для участников будут подготовлены кино- и фотозоны, выступления аниматоров, мастер-классы, экологические лекции и научное шоу, а также экоярмарка и площадка для обмена растениями.

Фестиваль состоится 25 октября, Renaissance by Sulo, 9-й микрорайон, с 13:00 до 18:00, вход бесплатный.

