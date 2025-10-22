18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 14:40

В Мангистауской области открылась одиннадцатая школа по национальному проекту «Келешек мектептері»

Госинформзаказ 0 812

Сегодня, 22 октября, в преддверии Дня Республики в жилом массиве "Айракты" Мунайлинского района состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы №21, построенной в рамках национального проекта, который реализуется по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Келешек мектептері». Это одиннадцатая школа, введённая в эксплуатацию по данной программе в Мангистауской области, передает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Новое учебное заведение рассчитано на 900 учеников. В церемонии открытия принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов, родителей и учащихся с важным событием в жизни населённого пункта.

 

Реализуемый по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева национальный проект «Келешек мектептері» – это важный шаг, направленный на повышение качества образования в стране. Открытие современных школ позволяет сократить разрыв между городом и селом, создать все условия для раскрытия потенциала детей и формирования конкурентоспособного поколения. Сегодняшнее открытие школы – большая радость для жителей Мунайлинского района и значимый вклад в социальное развитие региона, - отметил глава области.

Современная школа, общая площадь которой превышает 9 тысяч квадратных метров, включает 45 учебных кабинетов, среди которых кабинеты дизайна и технологий, культуры питания, визуального искусства, домашней культуры, робототехники, STEM и музыки. Учебное заведение оснащено всем необходимым для всестороннего развития учеников и раскрытия их творческого потенциала.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены сенсорная комната, кабинет поддержки инклюзивного образования и специальный лифт.

Для обеспечения безопасности здание полностью оснащено системой видеонаблюдения, а на прилегающей территории оборудованы игровые и спортивные площадки.

Ранее в регионе в рамках национального проекта «Келешек мектептері» уже были открыты 10 школ, рассчитанных более чем на 9 тысяч детей. До конца текущего года в Актау и Жанаозене планируется ввести в эксплуатацию ещё две новые школы.

