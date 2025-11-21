В Жанаозене открылся кабинет «Әбіштану», посвящённый творчеству Абиша Кекилбайулы

Сегодня, 21 ноября, в рамках рабочей поездки в город Жанаозен аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в церемонии открытия кабинета «Әбіштану» в школе-гимназии №5. Кабинет предназначен для популяризации духовного наследия видного представителя казахской литературы, государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Основная цель нового учебного пространства — воспитание учащихся в духе национальных ценностей, духовности и уважения к выдающимся личностям. В кабинете оформлены материалы, посвящённые жизни и творческому наследию писателя, установлены интерактивные информационные стенды и специальные зоны для творческих и исследовательских работ учащихся.

На торжественном мероприятии глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что такие кабинеты имеют большое значение для нравственного и духовного развития молодого поколения.

«Мир Абиша — это школа национального духа, мудрости и глубокой мысли. Молодёжи необходимы такие познавательные места. Открытый сегодня кабинет будет способствовать расширению кругозора подрастающего поколения и воспитанию верности национальным ценностям», — сказал аким.

На мероприятии также выступили кавалер ордена «Құрмет», поэт Светкали Нуржан, и почётный гражданин города Жанаозен, ветеран-педагог Андрей Нуртаев, подчеркнув важность творческого наследия Абиша Кекилбайулы для молодого поколения. После этого состоялась церемония перерезания ленты, а гости ознакомились с работой кабинета.

О содержании кабинета и его основных направлениях рассказала учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №5, руководитель кабинета Роза Жангакбаева. Также одарённые учащиеся прочитали отрывки из произведений писателя.