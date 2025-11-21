В Мангистау впервые 100 женщин прошли обучение по профессиональному и личностному развитию

В Мангистау завершился пятидневный учебный курс «Umay: өзгеріс тәжірибесі», направленный на раскрытие потенциала женщин. Проект реализован в рамках государственного социального заказа управления региональной информации и общественного развития, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В обучающем курсе приняли участие 100 женщин, которые прошли подготовку по 5 модулям. В их числе — государственный заказ, бухгалтерия, искусственный интеллект, формирование личного бренда, а также швейные курсы.

На церемонии награждения руководитель управления региональной информации и общественного развития Гульмира Балгожаева вручила благодарственные письма 10 участницам, показавшим лучшие результаты. Она отметила значимость проекта и рассказала о его итогах.

был реализован стратегическим исследовательским центром «Gumol» в рамках государственного социального заказа управления информации и общественного развития Мангистауской области. Обучение проходило по пяти направлениям. Для участия было подано 200 заявок, из них 100 женщин успешно завершили курс и показали хорошие результаты. В направлении «искусственный интеллект» участницы подготовили уникальные видеоролики, используя возможности ИИ. В модуле по формированию личного бренда женщины проанализировали свои архетипы. А участницы швейного направления продемонстрировали собственноручно изготовленные изделия. Мы рады, что проект «Umay: өзгеріс тәжірибесі» дал осындай высокий результат и стал платформой для раскрытия потенциала женщин, — сказала Гульмира Балгожаева.

Одна из участниц проекта поделилась впечатлениями об обучении.

Я прошла пятидневное обучение по направлению «Изучение искусственного интеллекта». Занятия были организованы на очень высоком уровне, лекции читали квалифицированные специалисты из разных регионов. За время курса мы получили большое количество полезной информации для личностного и профессионального развития, приобрели ценный опыт. Уверена, что полученные знания и навыки помогут мне в дальнейшем развитии собственного дела. Хотелось бы, чтобы такие программы для женщин, находящихся дома, одиноких и имеющих ограниченные возможности, продолжались и в будущем. Каждой женщине рекомендую пройти такое полезное обучение, — поделилась участница.

Стоит отметить, что по завершении обучения участницы стали частью сообщества активных лидеров, которые могут представлять свои инициативы на государственном и общественном уровнях, а также освоили навыки разработки и реализации социальных проектов.