В Актау подведены итоги проекта «Кедергісіз Маңғыстау»

В Актау состоялась официальная церемония закрытия проекта «Кедергісіз Маңғыстау», направленного на социализацию молодежи с особыми потребностями, развитие их профессиональных навыков и повышение активности в обществе. Проект был реализован по поручению управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В рамках проекта в каждом районе Мангистауской области были организованы масштабные обучающие и квалификационные мероприятия для молодежи с инвалидностью.

Проект реализуется второй год подряд. В прошлом году 150 молодых людей, а в этом году 100 участников освоили новые специальности по 5 различным направлениям. Кроме того, через специально открытый консультационный офис более 50 человек получили индивидуальные консультации, а также психологическую и социальную поддержку.

Для участников были организованы 3 мастер-класса, а также проведена социальная выставка, на которой были представлены изделия ручной работы и творческие работы молодежи с особыми потребностями. Одним из важных направлений проекта стало стимулирование молодежи к открытию собственного дела. С этой целью были распределены 10 малых грантов по 200 000 тенге, а бизнес-проекты победителей прошли мониторинг. За два года в целом 20 молодых людей получили малые гранты на запуск собственного дела. В прошлом году несколько участников успешно запустили свои проекты, а в этом году четверо участников были приняты в учреждения технического и профессионального образования.

Кроме того, для молодежи и подростков с инвалидностью было опубликовано более 20 постов и статей о государственных мерах поддержки, развитии «мягких» навыков и другой актуальной информации. По итогам проекта были подготовлены два мотивационных видеоролика о грантополучателях и молодежи с особыми потребностями, продемонстрировавших лучшие результаты.

В завершение мероприятия активные участники проекта, достигшие высоких показателей в различных направлениях, были награждены благодарственными письмами.