18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.11.2025, 11:17

В Мангистау внедряют технологии искусственного интеллекта для развития цифровой инфраструктуры

Госинформзаказ 0 429

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» подчеркнул важность цифровой модернизации. В этом направлении в Мангистаусской области реализуются масштабные проекты, направленные на развитие цифровой инфраструктуры в сферах общественной безопасности, образования и медицины, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По данным областного управления цифровых технологий, с июля 2023 года в городе Актау и Мангистауском районе функционирует система «Сергек», основанная на технологиях искусственного интеллекта. Она обеспечивает общественную и дорожную безопасность. На сегодняшний день система включает 148 комплексов фото- и видеофиксации и 402 камеры в общественных местах. Искусственный интеллект автоматически выявляет нарушения правил дорожного движения, распознаёт номерные знаки транспортных средств и передаёт сведения в правоохранительные органы, повышая эффективность выявления административных правонарушений.

Представители управления отмечают, что на территории области установлено более 58 тысяч видеокамер, обеспечивающих мониторинг безопасности во дворах, на дорогах, в школах, больницах и социальных объектах. Только в Актау действует 25 тысяч камер, из которых 18 тысяч уже интегрированы в центр оперативного управления. Для повышения качества обслуживания внедряются современные аналитические системы — Sergek VMS, Macroscop, Target AI. Эти решения сортируют и сохраняют видеоданные, ускоряя реакции оперативных служб. В настоящее время ведётся работа по подключению всех камер к единой национальной системе мониторинга. Из 36 тысяч камер, подключённых к центру управления, 14 тысяч установлены в школах. В 2025 году планируется внедрение аналитических алгоритмов на 600 камерах для распознавания лиц, выявления чрезвычайных ситуаций и контроля доступа.

Основным каналом коммуникации с населением является единый контакт-центр «109», который с начала 2025 года принял более 38 тысяч обращений. Ежедневно поступает от 50 до 200 заявок и жалоб, 80 % из которых решаются при первом звонке.

Благодаря анализу данных с использованием технологий ИИ обрабатывается более 400 категорий обращений. Определены ТОП‑15 наиболее частых вопросов, связанных с энергоснабжением, нехваткой воды, дорожной инфраструктурой, транспортом, благоустройством и другими сферами. Ход исполнения заявок находится на постоянном контроле.

В медицинских учреждениях области технологии искусственного интеллекта применяются для раннего выявления заболеваний и повышения точности диагностики. Внедрена система Cerebra AI — казахстанский стартап и международный конкурсный победитель. Система анализирует КТ-снимки головного мозга, автоматически определяет признаки инсульта и сокращает время принятия врачебных решений.

В сфере образования принят комплексный план внедрения технологий искусственного интеллекта, состоящий из четырёх этапов и направленный на формирование цифровых навыков у педагогов и учащихся:

  1. Ознакомление и обучение инструментам ИИ.

  2. Практика: проектные недели, хакатоны, школьные олимпиады.

  3. Познавательная программа: выставки, круглые столы, видеоуроки в рамках недели искусственного интеллекта.

  4. Итоговая оценка и анализ результатов.

При Молодёжном ресурсном центре работает Mangystau IT Hub, где в 2024 году проведено около 80 мероприятий, а в 2025 году — уже более 50. Среди значимых проектов — инициатива по кибербезопасности «Кибер Тумар», киберспортивный турнир «Mangystau Cybercup», а также открытие кабинета 3D-печати для создания инженерных прототипов.

Кроме того, реализуется проект по прокладке ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) по дну Каспийского моря по маршруту Актау–Сумгаит. Он укрепит цифровую независимость, устойчивость сети и транзитный потенциал Казахстана.

В области также внедряется единая инфраструктура управления беспилотниками (дронами). Система позволит контролировать экологическую ситуацию, наблюдать за состоянием дорог и строительных объектов, следить за благоустройством, применять технологии в сельском хозяйстве и исследовать труднодоступные территории. Дроны станут одним из наиболее перспективных направлений развития региона в ближайшие годы.

Кроме того, по поручению Президента страны в регионе активно продолжается общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». С начала года в ней приняли участие 130 тыс. человек, высажено 30 757 деревьев, задействовано 1 735 единиц техники, вывезено 35 тыс. тонн мусора. После запуска удобного телеграм-чат-бота TazaQasBot на платформу Tazaqazaqstan.kz поступило 653 обращения, из которых 539 уже выполнено.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь